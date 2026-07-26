'यह अंत नहीं, शुरुआत है...' 37 दिन के आंदोलन के बाद CJP प्रमुख का सरकार को बड़ा संदेश, कही ये बात

Dharmendra Pradhan Resignation: दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार 37 दिनों तक चले उग्र छात्र आंदोलन के खत्म होने के ठीक एक दिन बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 30 वर्षीय संस्थापक अभिजीत दिपके का पहला वीडियो संदेश सामने आया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों को स्वीकार करने के बाद CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था. रविवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए दिपके ने समर्थकों का आभार जताया और स्पष्ट किया कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह देश के युवाओं की नई क्रांति की केवल शुरुआत है.
लंबी जद्दोजहद के बाद मिली राहत को साझा करते हुए अभिजीत दिपके ने कहा कि हफ्तों की लगातार भागदौड़ और मानसिक दबाव के बाद वह आखिरकार अपने घर में शांति से सो पाए. उन्होंने वीडियो में कहा कि आज मैं अपने बेडरूम में इस चिंता के बिना सोकर उठ सका कि आगे क्या रणनीति बनानी है या शाम तक पुलिस और प्रशासन का क्या रुख होगा. सच कहूं तो पिछले 37 दिन हम सभी के लिए बेहद कठिन और मानसिक रूप से थका देने वाले रहे.
दिपके ने इस बात पर जोर दिया कि जंतर-मंतर से धरना खत्म होने का अर्थ यह कतई नहीं है कि जवाबदेही की लड़ाई रोक दी गई है. उन्होंने समर्थकों को एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर किसी को लगता है कि धरने के साथ हमारा मिशन पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं है. यह तो बस शुरुआत है. कॉकरोच जनता पार्टी को देश के छात्रों और युवाओं के अधिकारों के लिए अभी एक बहुत लंबा सफर तय करना है.
वीडियो संदेश में अभिजीत दिपके ने यह भी खुलासा किया कि आंदोलन के अंतिम दौर में वे गंभीर रूप से बीमार थे. उन्हें तेज बुखार और टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण वे धरना समाप्ति के समय जंतर-मंतर पर मौजूद युवाओं से व्यक्तिगत रूप से मिलकर धन्यवाद नहीं कह सके थे. अपने मैसेज में उन्होंने न केवल आंदोलन में शामिल हजारों छात्रों का शुक्रिया अदा किया, बल्कि अपनी कड़ी आलोचना करने वालों का भी आभार जताया. दिपके के अनुसार, आलोचकों के सवालों ने उनकी टीम को अभियान में जरूरी सुधार करने और रणनीति को अधिक धारदार बनाने में मदद की.
गौरतलब है कि पेपर लीक धांधली और नीट (NEET) गड़बड़ी के खिलाफ जंतर-मंतर पर हजारों छात्र जुटे थे. केंद्र सरकार के साथ कई दौर की वार्ता, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने के सरकारी आश्वासन के बाद ही CJP ने अच्छी नीयत दिखाते हुए आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है.