/जंतर-मंतर प्रोटेस्ट का फर्जी वीडियो किया फॉरवर्ड तो दर्ज होगी FIR, दिल्ली पुलिस का कड़ा अल्टीमेटम

Jantar Mantar Protest: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के चल रहे प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी और गुमराह करने वाली खबरों को लेकर दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है. सेंट्रल दिल्ली के DCP रोहित राजबीर सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग कर लोगों को अलर्ट किया है कि किसी भी वायरल वीडियो या पोस्ट पर बिना जांच-पड़ताल के भरोसा न करें. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि तकनीक का दुरुपयोग कर फर्जी और एडिटेड कंटेंट के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिस पर दिल्ली पुलिस की साइबर टीम चौबीसों घंटे निगरानी रख रही है.
सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों और फर्जी पोस्ट्स पर लगाम लगाने के लिए DCP रोहित राजबीर सिंह ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पिछले कई हफ्तों से जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है... सोशल मीडिया पर जानकारी बहुत तेजी से वायरल होती है, लेकिन हर पोस्ट, वीडियो या फोटो जरूरी नहीं कि सही हो. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने या उसे आगे शेयर करने से पहले फैक्ट-चेक करना बहुत जरूरी है. दिल्ली पुलिस भी लगातार सोशल मीडिया पर नजर रख रही है. हम अपने सोशल मीडिया हैंडल से लगातार फेक न्यूज, AI और डीपफेक वीडियो, एडिटेड क्लिप और गुमराह करने वाली पोस्ट की जानकारी शेयर कर रहे हैं ताकि लोग सही और गलत जानकारी में फर्क कर सकें.
#WATCH | Delhi: On the misleading and false information related to Jantar Mantar protest, DCP Central Rohit Rajbir Singh says, "A protest has been going on at Jantar Mantar for the past several weeks by the Cockroach Janata Party... Information on social media goes viral very… pic.twitter.com/eStIyMXa1Y
ANI (@ANI) July 25, 2026
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, असामाजिक तत्व माहौल खराब करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीपफेक तकनीक और पुरानी एडिटेड वीडियो क्लिप्स का सहारा ले रहे हैं. पुलिस अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लगातार सच सामने ला रही है और फर्जी दावों का खंडन (Fact-Check) कर रही है. दिल्ली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे बिना पुष्टि के किसी भी उकसाने वाले या संदिग्ध मैसेज/वीडियो को वॉट्सऐप या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आगे फॉरवर्ड न करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.