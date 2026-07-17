DNA: NEET पेपर लीक के मुद्दे में धर्म कहां से आया? CJP का मंच कैसे 'सिस्टम विरोधी' से बन गया सनातन विरोधी?

ये आंदोलन छात्रों के नाम पर शुरू किया गया था. छात्रों के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं. लेकिन जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में ज़मीनी स्तर पर छात्रों की बड़ी भागीदारी नहीं है. 20 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी. 11 लाख से ज़्यादा छात्रों ने नीट की परीक्षा पास की है. अब ये छात्र अपने अगले क़दम की तरफ़ बढ़ेंगे. उनका मक़सद होगा अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन सुनिश्चित करना. वो काउंसलिंग में लग जाएंगे. जो छात्र इस बार पास नहीं हो पाए, वो फिर से तैयारी करेंगे. ये वो छात्र हैं जो देश के भविष्य हैं.