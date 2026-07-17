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DNA: NEET पेपर लीक के मुद्दे में धर्म कहां से आया? CJP का मंच कैसे 'सिस्टम विरोधी' से बन गया सनातन विरोधी?

NEET की परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा उठाने के लिए बना मंच अब सरकार विरोधी होने के साथ सनातन विरोधी भी हो गया है. जिस मंच से छात्रों के हक की बात होनी चाहिए थी, वहां प्रभु राम का नाम लेकर सनातन का अपमान किया जा रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 17, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:36 PM IST
DNA: NEET पेपर लीक के मुद्दे में धर्म कहां से आया? CJP का मंच कैसे 'सिस्टम विरोधी' से बन गया सनातन विरोधी?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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