DNA: NEET पेपर लीक के मुद्दे में धर्म कहां से आया? CJP का मंच कैसे 'सिस्टम विरोधी' से बन गया सनातन विरोधी?

जंतर मंतर पर जो मंच छात्रों की आवाज उठाने के लिए बना था, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सरकार के विरोध के लिए बना था, उस मंच से सनातन का विरोध होने लगा. मुद्दा NEET की परीक्षा में पेपर लीक का था, छात्रों के भविष्य का सवाल था. NEET की तैयारी कर रहे जिन छात्रों ने खुदकुशी की, उनके न्याय का मंच था, लेकिन बात हो रही थी राम विरोधी.
जिस मंच से छात्रों के हक की बात होनी चाहिए थी, वहां प्रभु राम का नाम लेकर कैसी सनातन का अपमान किया गया. आज आपको देखना चाहिए, राम विरोधी बयान देने वाले मंच से कैसे इस्लाम की आवाज बुलंद की गई.बार-बार देवी देवताओं को निशाना बनाने वाले निम्न स्तर की कॉमेडी करने वाले कुणाल कामरा दो दिन पहले CJP के प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे थे.
उन्हें बात करनी चाहिए थी छात्रों को लेकर... NEET पेपर लीक को लेकर.. लेकिन कुणाल कामरा ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर सनातन को टारगेट किया. सियावर राम चंद्र जी को कुणाल कामरा ने क्या कहा- 'सीता का पति. जिस राम के नाम से इस देश की सुबह होती है, जो करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, उन्हें व्यंग्यात्मक लहजे में सीता का पति कहकर पुकार रहे हैं.
कुणाल कामरा ने तो प्रभु श्री राम का अपमान किया ही मंच पर खड़े दीपके और उनकी पार्टी के लोग मंच के सामने खड़े उनके समर्थकों ने कामरा की इस बात पर जमकर तालियां बजाईं, इनमें से ज्यादातर लोग हिंदू थे. अपने अराध्य का अपमान होता देख इन्हें इस बात से आपत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार का विरोध करते करते इनकी आंख और कान पर सनातन विरोधी पर्दा पड़ गया है.
साउथ के एक्टर और अपने सनातन विरोधी बयानों के लिए जाने जाने वाले प्रकाश राज प्रकाश राज 11 तारीख को जंतर मंतर पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने भी संविधान के बहाने राम का नाम ले लिया. राम के नाम से इनकी चिढ़ ऐसे निकलती है, जैसे किचन से कॉकरोच. बात बात पर राम का नाम जोड़कर अपमान करना मानो इनकी आदत सी हो गई है. सवाल तो ये है कि भगवान राम को बीच में क्यों लाना है.
#DNAमित्रों | NEET पेपर लीक का मुद्दा.. राम विरोधी कैसे हुआ?..CJP का सिस्टम विरोधी या 'सनातन विरोधी' मंच?
राम से नफरत...आंदोलन में क्या जरूरत ?#DNA #DNAWithRahulSinha #AbhijeetDipke #Protest @rahulsinhatv pic.twitter.com/C69RgbFq2t
— Zee News (@ZeeNews) July 17, 2026
अब आपको इस मंच की दोहरी मानसिकता भी देखनी चाहिए. जिस मंच पर मौजूद लोग राम का नाम नहीं ले रहा हैं. उस मंच पर तराने क्या गाए जा रहे हैं, जब नाम रहेगा अल्लाह का... मंच से इस्लामिक तराने कैसे गुनगुनाए जा रहे हैं.
जो महिला CJP के मंच से अल्लाह का नाम ले रही हैं, वो खुद एक प्रोफेसर हैं. नाम है नंदिता नारायण. कम से कम इन्हें तो छात्रों की बात करनी चाहिए थी. मंच के साथ साथ मंच के सामने बैठे CJP के समर्थन में बैठे कुछ लेफ्ट संगठनों के कार्यकर्ता भी लगातार डफली पर ये तराना गुनगुना रहे हैं.
सवाल तो यहां ये उठता है कि जंतर-मंतर पर NEET के मुद्दे और पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की इस नज़्म के बीच कनेक्शन क्या है. मंच पर इस तराने का तुक क्या है. जंतर मंतर पर इस नारे का बैकग्राउंड जानकर आप समझ जाएंगे कि इस कथित आंदोलन का मुद्दा पूरी तरह से भटक चुका है.
पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ ने ये नज़्म 1979 में ज़िया-उल-हक़ के खिलाफ लिखी थी. जिया शासन में ये विरोध का नारा बन गया था, लेकिन, भारत में लेफ्ट लिबरल गैंग और टुकड़े-टुकड़े इकोसिस्टम ने इसे अपना 'प्रोटेस्ट एंथम' बना लिया. लेकिन ये नज्म विवादित क्यों है. इस नज़्म की एक पंक्ति है..
"जब अर्ज़-ए-ख़ुदा के काबे से, सब बुत उठवाए जाएँगे..."
यानी, जब काबे से सारी मूर्तियां हटा दी जाएंगी
आगे की लाइन है-
"बस नाम रहेगा अल्लाह का..."
जिस देश में कंकर कंकर में शंकर हैं, पत्थर को भगवान की तरह पूजा जाता है. हर सनातनी के घर देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होती है. वहां आप ये गा रहे हैं कि- सब बुत उठवाए जाएंगे. वो भी एक ऐसे मंच से जिसे छात्रों के हक के लिए सजाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब ये नज्म गाई जा रही थी. उस वक्त वहां मौजूद लोग भी बुत बनकर बैठे रहे..
यहां सवाल ये भी उठना चाहिए कि जिस CJP ने NEET पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन शुरू किया. उसने इन लोगों को अपने मंच पर जगह दी क्यों, तो आपको समझना चाहिए कि ये एक दूसरे के वैचारिक मित्र हैं, जो सोच कुणाल कामरा, प्रकाश राज और नंदिता नारायण की है. वैसी ही सोच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया की भी है.
CJP के मंच पर जो कुछ भी चल रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि CJP और उनके सहयोगी दलों ने छात्रों के दर्द का सौदा कर लिया है. अब इन्हें NEET से कोई मतलब नहीं रह गया है. बस नाम NEET का ले रहे हैं, लेकिन एजेंडा सरकार विरोधी और सनातन विरोधी चला रहे हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के नाम में भले ही पार्टी लगा हो लेकिन इसने ख़ुद को राजनीति से दूर बताया था. इस आंदोलन को राजनीति से अलग रखने की बात कही थी.
अब CJP के मंच पर राजनीतिक नेताओं का मेला लगा हुआ है. एक जाता है, दूसरा आता है. रोज़ अलग-अलग विपक्षी पार्टियों के नेता इस आंदोलन में हाज़िरी लगा रहे हैं. आज कांग्रेस की तरफ़ से पार्टी के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा जंतर मंतर पहुंचे. NCP शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी वहां पहुंचीं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस आंदोलन की आवाज वो खुद संसद में बनेंगी. यानी संसद में कॉकरोच पार्टी के आंदोलन की बात करेंगी.
कल समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव अपने कई सांसदों के साथ इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन देने के लिए पहुंचीं. वहां उनके आने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. अभिजीत दीपके अभी थोड़े नए हैं, शायद इसलिए डिंपल यादव और डिंपल कपाड़िया में अंतर नहीं कर पाए. लेकिन इनके मंच पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह नेताओं का आना-जाना लगा हुआ है, जिस तरह का ये मंच बन गया है, उससे जल्द ही इन्हें नेताओं के नाम अच्छी तरह से याद हो जाएंगे.
हमारा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि विपक्षी दलों के द्वारा किसी आंदोलन को समर्थन देना ग़लत नहीं है. चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो. हर पार्टी को सरकार विरोधी किसी आंदोलन में साथ देने का पूरा अधिकार है. नेताओं का, विपक्षी पार्टियों का यही काम होता है. लेकिन हमारा सवाल कॉकरोच जनता पार्टी से है कि आख़िर उसे इन विपक्षी नेताओं को मंच क्यों देना पड़ रहा है.
ये आंदोलन छात्रों के नाम पर शुरू किया गया था. छात्रों के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं. लेकिन जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में ज़मीनी स्तर पर छात्रों की बड़ी भागीदारी नहीं है. 20 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी. 11 लाख से ज़्यादा छात्रों ने नीट की परीक्षा पास की है. अब ये छात्र अपने अगले क़दम की तरफ़ बढ़ेंगे. उनका मक़सद होगा अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन सुनिश्चित करना. वो काउंसलिंग में लग जाएंगे. जो छात्र इस बार पास नहीं हो पाए, वो फिर से तैयारी करेंगे. ये वो छात्र हैं जो देश के भविष्य हैं.
उनका इस आंदोलन से शायद ही कोई नाता जुड़ पाए. इसके बजाय जंतर मंतर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, राजनीतिक कार्यकर्ता और NGO से जुड़े लोग मंच संभाले हुए हैं. वामपंथी रुझान वाले छात्र संगठन यहां सक्रिय हैं. और अब विपक्षी दलों के नेता अपना नैतिक समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं.
अब तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, TMC, NCP पवार गुट, लेफ्ट पार्टियां, वंचित बहुजन आघाड़ी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता यहां पहुंच चुके हैं. आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और TMC के तो कई नेता अलग-अलग दिन पहुंच चुके हैं. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी बार-बार जन समर्थन की बात करते थे. वो कहते थे- लोगों के सहयोग के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता.
कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में अभी तक वो जन भागीदारी दिख नहीं रही. NEET के नाम पर चल रहे आंदोलन में नीट के परीक्षार्थी शायद ही शामिल हो रहे हैं. शायद यही वजह है कि अब आंदोलन का फोकस विपक्षी नेताओं को इकट्ठा करने पर है. जनता की भागीदारी नहीं हो रही है तो नेताओं की भागीदारी के सहारे आंदोलन को सुर्खियों में लाने की कोशिश की जा रही है.
इस आंदोलन की तुलना अन्ना हज़ारे के आंदोलन से भी की जा रही है. अन्ना आंदोलन की याद दिलाई जा रही है. लेकिन आपको ये भी याद करना चाहिए कि अन्ना आंदोलन के मंच पर राजनीतिक नेताओं की एंट्री नहीं थी. अन्ना ने ख़ुद नियम बनाया था कि मंच पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं आने दिया जाएगा. अगर कोई नेता शामिल होना चाहे तो जनता के बीच बैठेगा. अरविंद केजरीवाल मंच पर रहते थे लेकिन वो उस वक़्त नेता नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता थे.
नेताओं को मंच पर आने की मनाही इसलिए थी क्योंकि अन्ना आंदोलन को जनता का समर्थन हासिल था. छात्रों का समर्थन मिला हुआ था. अन्ना आंदोलन के लिए किसी नेता की ज़रूरत नहीं थी.
लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में बड़े स्तर पर जनता की भागीदारी नहीं है. छात्रों को इस आंदोलन पर भरोसा नहीं है. जब छात्र नहीं जुटेंगे..लोग नहीं जुटेंगे तो भीड़ कहां से दिखेगी. इसलिए अब इस मंच को राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है. नेताओं को जगह दी जा रही है. ताकि भीड़ बुलाई जाए. संसद का सत्र शुरू होने के साथ ही नेताओं की ये भागीदारी और भी बढ़ेगी.
कॉकरोच नाम होने की वजह से भले ही दुनिया में भारत का मज़ाक उड़ रहा हो. इस नाम के बार-बार इस्तेमाल से देश की राजनीतिक और सामाजिक छवि प्रभावित हो रही हो. इंटरनेशनल मीडिया में निगेटिव कवरेज मिल रही हो. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की छवि पर बट्टा लग रहा हो लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.
साल 2024 में देश में 14 हजार 448 छात्रों ने खुदकुशी की थी. क्या आपने कॉकरोच जनता पार्टी के 28 दिन के आंदोलन में इस मुद्दे के बारे में सुना. सोचिए छात्रों के हित की बात करनेवालों को क्या छात्रों की खुदकुशी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए.
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के नाम पर जो हो रहा है वो शुद्ध विश्वासघात है. ये विश्वासघात सिर्फ आपके-हमारे साथ नहीं है. ये उन लोगों के साथ भी है जो आंदोलन में शामिल हैं. इस पर हम विस्तार से बात करेंगे लेकिन पहले पेपर लीक का मुद्दा.
पेपर लीक आज की समस्या नहीं है. ये छात्रों की पुरानी समस्या है. सिस्टम में सेंधमारी करने वाले अपराधियों ने पहली बार पेपर लीक नहीं कराया है.
2014 से 2024 के दौरान 89 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं.
2015 में ऑल इंडिया PMT का पेपर लीक हुआ था. जैसे आज NEET की परीक्षा होती है वैसे ही तब AIPMT होती थी
2017 में SSC परीक्षा का पेपर लीक हुआ था
2021 में JEE Mains का पेपर लीक हुआ
2023 में CTET का पेपर लीक हुआ
2024 में बिहार-झारखंड में NEET-UG का पेपर लीक हुआ था
राज्यों की बात करें तो 2019 से जून 2024 तक
उत्तर प्रदेश में 8
राजस्थान में 7
महाराष्ट्र में 7
बिहार में 6
और मध्य प्रदेश में 4 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए.
हमने आपको सिर्फ कुछ परीक्षाओं की जानकारी दी है. इन सभी पेपर लीक में 1 करोड़ 70 लाख छात्र प्रभावित हुए. दशकों से इसी तरह पेपर लीक होते रहे हैं.
समझिए पेपर लीक देशव्यापी समस्या है. किसी एक सरकार, एक राज्य या एक क्षेत्र की समस्या नहीं है. इसे रोकने के लिए पूरे सिस्टम को सही करने की जरूरत है. लेकिन क्या आपने पिछले कुछ दिनों में जंतर मंतर वाले आंदोलन में सिस्टम को सही करने की मांग सुनी है. आपको एक और आंकड़ा हम बताते हैं. ये आकंड़ा राज्यों से जुड़ा है.
कर्नाटक में 2023 के बाद 3 पेपर लीक का अपराध हुआ है.
तमिलनाडु में 2019 से 2024 यानी DMK की सरकार के दौरान 3 पेपर लीक हुए.
पंजाब में मार्च 2022 के बाद यानी आम आदमी पार्टी की सरकार में पेपर लीक की 2 घटनाएं हुई है.
तेलगांना में मौजूदा कांग्रेस सरकार में 2.
हिमाचल में 1.
और झारखंड में JMM-कांग्रेस की सरकार के दौरान पेपर लीक की 1 घटना हुई है.