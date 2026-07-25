/संसद घेरने की साजिश! पुलिसवालों की हत्या की प्लानिंग, कर्तव्य पथ थाने में दर्ज हुई पहली FIR में क्या है?

नीरज गौड़ एक अनुभवी क्राइम और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं, जिनके पास 18+ वर्षों का रिपोर्टिंग अनुभव है. नीरज ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2008 में की थी. वर्ष 2013 से Zee News के साथ जुड़े हैं. नीरज क्राइम, इंटेलिजेंस, आतंकवाद, गैंगस्टर्स और प्रमुख जांच एजेंसियों जैसे CBI और ED से जुड़े मामलों को कवर करते हैं. दिल्ली निवासी नीरज ने BJMC का कोर्स किया है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई बड़ी और संवेदनशील खबरों को ग्राउंड लेवल पर कवर किया है. वर्ष 2025 में लाल किले के सामने हुए बम ब्लास्ट के वे पहले चश्मदीद पत्रकार थे, जिन्होंने सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग की. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. इसके अलावा नीरज ने 2008 के दिल्ली सीरियल बम धमाके, अन्ना हजारे का जनलोकपाल आंदोलन, आसाराम रेप केस और गिरफ्तारी, निर्भया गैंगरेप केस, एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को कवर किया है. 2020 में दिल्ली दंगे को भी उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है.