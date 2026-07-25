/जंतर-मंतर हिंसा पर बड़ा खुलासा, FRS तकनीक से पकड़े गए 2500 उपद्रवी; माहौल बिगाड़ने की साजिश

Jantar Mantar Protest: देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के आंदोलन को लेकर एक सनसनीखेज और भयावह खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) की जांच में सामने आया है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में 2500 से ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Background) वाले लोग घुस चुके हैं, जो आंदोलन की आड़ में कानून-व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करने की साजिश रच रहे हैं.
सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, ये शातिर अपराधी आम प्रदर्शनकारियों के बीच छिपकर सीधे सुरक्षाबलों को अपना निशाना बना रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर चाकू और अन्य तेजधार हथियारों से हमले किए जाने की बात सामने आई है, जिससे जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है.
20 जुलाई को हुए भारी उपद्रव और 'संसद चलो मार्च' में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर इलाके में अत्याधुनिक FRS कैमरे स्थापित किए थे. FRS सिस्टम के डेटाबेस एनालिसिस में केवल 3 दिनों (21, 22 और 23 जुलाई) के भीतर ही 2500 से अधिक सूचीबद्ध अपराधियों और उपद्रवियों की मौजूदगी दर्ज की गई. हिंसा, तोड़फोड़ और पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 15 FIR दर्ज की हैं.
जांच अधिकारियों का मानना है कि छात्रों और आम नागरिकों के आंदोलन की आड़ में आपराधिक तत्व माहौल को बिगाड़ने और हिंसा भड़काने की नीयत से दाखिल हुए थे. इस बड़े खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. जंतर-मंतर जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा दोगुनी कर दी गई है. प्रदर्शनकारियों और असामाजिक तत्वों को संसद मार्ग की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पक्के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं. FRS और ड्रोन कैमरों के जरिए भीड़ के हर एक चेहरे पर लगातार नजर रखी जा रही है. प्रशासन का कहना है कि आंदोलन की आड़ में कानून-व्यवस्था को हाथ में लेने वाले किसी भी शातिर अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. FRS डेटाबेस के जरिए पहचाने गए संदिग्धों की धरपकड़ के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं.
बता दें कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम एक अत्याधुनिक तकनीक (Artificial Intelligence & Machine Learning) पर आधारित सुरक्षा प्रणाली है, जो किसी व्यक्ति के चेहरे की बनावट और विशेषताओं के आधार पर उसकी पहचान करती है. हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर 2500 से अधिक अपराधियों की पहचान करने में इसी FRS सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है.
FRS तकनीक मुख्यतः 4 चरणों में काम करती है:
1. चेहरा डिटेक्ट करना
जब FRS से जुड़े कैमरे (CCTV, ड्रोन या FRS वैन) भीड़ या किसी स्थान को स्कैन करते हैं, तो वे सबसे पहले इंसानी चेहरों को पहचानकर उन्हें डिटेक्ट करते हैं.
2. चेहरे का विश्लेषण करना
सिस्टम चेहरे का 3D नक्शा (Map) तैयार करता है. यह चेहरे के कई खास बिंदुओं को मापता है, जैसे:
-दोनों आंखों के बीच की दूरी
- नाक की लंबाई और चौड़ाई
- गाल की हड्डियों का आकार
- होठों और माथे की बनावट
3. डेटा को डिजिटल कोड में बदलना
चेहरे के इन मापों और विशेषताओं को एक यूनिक गणितीय फॉर्मूले यानी 'फेशियल प्रिंट' कोड में बदल दिया जाता है (जैसे हर इंसान का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही यह कोड भी यूनिक होता है).
4. डेटाबेस से मिलान
सिस्टम इस तैयार 'फेशियल प्रिंट' को पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से मौजूद अपराधियों, हिस्ट्रीशीटर्स और संदिग्धों के डेटाबेस से मैच करता है. अगर भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति का चेहरा डेटाबेस के किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच हो जाता है, तो FRS तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देता है कि अमुक स्थान पर अमुक हिस्ट्रीशीटर मौजूद है.