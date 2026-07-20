CJP प्रदर्शनकारियों का 'चलो संसद' मार्च, प्रवक्ता सौरभ दास का दावा-सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है कि वह पार्टी के दूसरे प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने जा रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार की ओर से सोमवार सुबह बातचीत के लिए संपर्क किया गया.
सीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह और आशुतोष रांका, सीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हुए जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं. उन्होंने लिखा कि सरकार ने बातचीत की पहल की है और उनकी पार्टी अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से सामने रखेगी. दास ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उनकी मौजूदगी इस मुद्दे को गंभीर बना रही है.
हालांकि सौरभ दास ने अपनी पोस्ट में यह जरूर कहा कि पार्टी की मांगें स्पष्ट हैं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उन मांगों का विस्तृत ब्योरा साझा नहीं किया. ऐसे में अब सबकी नजर इस संभावित बैठक पर टिकी हुई है कि बातचीत में किन मुद्दों पर चर्चा होती है और उसका क्या नतीजा निकलता है.
यह दावा ऐसे समय में सामने आया है, जब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च निकालना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि बिना अनुमति संसद की ओर किसी भी तरह का मार्च नहीं होने दिया जाएगा.
फिलहाल सरकार की ओर से सौरभ दास के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में यह देखना अहम होगा कि जेपी नड्डा से प्रस्तावित मुलाकात होती है या नहीं और यदि होती है तो बातचीत से प्रदर्शन के मुद्दे पर कोई ठोस समाधान निकलता है या नहीं.