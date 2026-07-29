'अगर एक्शन हुआ तो दोबारा सड़कों...', 2 दिनों में CJP का दूसरा अल्टीमेटम; तो क्या फिर भड़केगा आंदोलन?

पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. पार्टी ने कहा है कि यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गईं और सरकार अपने वादों पर कायम नहीं रही, तो वह दोबारा देशभर में आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होगी. यह बयान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए पुलिस को मौजूदा एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ किसी तरह की सख्त कार्रवाई पर रोक भी लगाई है.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित बल प्रयोग से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई की. अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया है, उनके खिलाफ कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. साथ ही, ऐसे लोगों को रिहा करने का भी निर्देश दिया गया जिन्हें केवल प्रदर्शन में शामिल होने के कारण हिरासत में लिया गया था. हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें पहले से दर्ज एफआईआर की जांच जारी रख सकती हैं. यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक इतिहास रहा है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला देशभर के छात्रों और युवाओं के लिए चिंता का विषय है. उनका आरोप है कि 25 जुलाई को केंद्र सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी और भविष्य में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी. इसी भरोसे पर पार्टी ने अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन समाप्त किया था. दास ने कहा कि अब आशंका है कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारें अदालत के इस आदेश का सहारा लेकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रख सकती हैं. उनके मुताबिक, यही डर आंदोलन की शुरुआत से ही जताया जा रहा था.
CJP ने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकार की ओर से पहले ही प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा का भरोसा दिया जा चुका था, तब अदालत में मौजूद सरकारी वकीलों ने एफआईआर संबंधी टिप्पणी का विरोध क्यों नहीं किया. पार्टी का कहना है कि यदि सरकार चाहे तो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और आगे कार्रवाई न करने का फैसला स्वयं ले सकती है. ऐसे में सार्वजनिक रूप से किए गए वादे को इस तरह कमजोर करना उचित नहीं है.
सौरव दास ने कहा कि सरकार को दिए गए समय की सीमा अब समाप्त हो चुकी है. उन्होंने मांग दोहराई कि सभी एफआईआर वापस ली जाएं, किसी भी छात्र या प्रदर्शनकारी के खिलाफ भविष्य में दंडात्मक कार्रवाई न हो और सरकार अपने सभी आश्वासनों का पूरी तरह पालन करे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो CJP एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी. उनका कहना था कि यदि सरकार अपने वादे से पीछे हटती है तो देश के युवा फिर से सड़कों पर उतरेंगे.
इससे पहले सोमवार को CJP के एक अन्य प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी आरोप लगाया था कि सरकार के साथ हुए समझौते का पूरी तरह उल्लंघन हुआ है. उन्होंने दावा किया कि कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए. रांका ने मांग की थी कि सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए, दर्ज एफआईआर वापस ली जाएं और भविष्य में दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां या भाजपा शासित राज्यों की पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज न करे. उन्होंने चेतावनी दी थी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन फिर शुरू होगा.
CJP ने 20 जून से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक के विरोध में लगातार प्रदर्शन शुरू किया था. आंदोलन की प्रमुख मांगों में तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल था. 20 जुलाई को पार्टी ने संसद मार्च निकाला, जिसके दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ. इस दौरान लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य बल प्रयोग की घटनाएं सामने आईं. वहीं, पुलिस के अनुसार कई सुरक्षाकर्मी भी इस झड़प में घायल हुए थे. इसके बाद केंद्र सरकार और CJP के बीच दो दौर की बातचीत हुई. बातचीत के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया और सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने तथा पेपर लीक से जुड़े मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया. इसी के बाद CJP ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की थी.