केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने कहा कि कहा जाता था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते लेकिन हमने कर दिखाया. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. X पर सीजेपी ने कहा कि कॉकरोचों की जीत हुई...लोकतंत्र की जीत हुई. ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज शाम को सरकार और सीजेपी के बीच होने वाली बैठक से पहले घटित हुआ. कहा जा रहा है कि आज सीजेपी नेताओं के साथ सरकार की दूसरे राउंड की बैठक होने वाली है. उससे पहले ही धमेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया.
इससे पहले कल हुई बैठक में सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगें सरकार के समक्ष रखी थीं. उनमें सबसे प्रमुख मांग धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ही थी. बाकी दो मांगें थीं कि नीट परीक्षा में विसंगति के कारण जिन छात्रों ने सुसाइड किया उनके परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा होना चाहिए. तीसरी मांग थी कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ जो मुकदर्म दर्ज थे, उनको वापस लिया जाए. सरकार ने पहले ही बाकी दो मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया था लेकिन मामला प्रधान के इस्तीफे को लेकर अटका हुआ था. अब प्रधान के इस्तीफे के साथ ही इस मुद्दे का पटाक्षेप भी हो गया.
हालांकि सीजेपी ने कहा है कि जब तक उनकी तीनों मांगों पर सरकार की तरफ से लिखित जवाब नहीं मिल जाता तब तक जंतर मंतर पर उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा.
Cockroaches won.. Democracy won!
Jai Hind! Jai Bharat
— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 25, 2026
इससे पहले प्रधान ने एक्स पर इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि वे पिछले 4 दशकों से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधारों के लिए समर्पित रहे हैं. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेवा का मौका मिलने के लिए आभार जताया. धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, "मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं. मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है. मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं. भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है."
लेटर में धर्मेंद्र प्रधान ने क्या लिखा?
उन्होंने आगे कहा, "आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं. किंतु 3 मई 2026 को हुई NEET-UG की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई. भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई. इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी (Computer-based-test) मोड में करने का निर्णय लिया गया. इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए. इसके लिए whole of government approach के तहत काम किया गया. इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही. साथ ही, छात्रों, अभिभावक और माता-पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई."
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "पहले ही दिन से, इसपर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा. मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे. 16 जुलाई को घोषित नीट-यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली. परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ."