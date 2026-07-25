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कहते थे इस सरकार में इस्‍तीफे नहीं होते, हमने कर दिखाया; प्रधान के इस्‍तीफे पर CJP का बयान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्‍तीफे के बाद सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने कहा कि कहा जाता था कि इस सरकार में इस्‍तीफे नहीं होते लेकिन हमने कर दिखाया. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्‍तीफा दे दिया है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 25, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:13 PM IST
कहते थे इस सरकार में इस्‍तीफे नहीं होते, हमने कर दिखाया; प्रधान के इस्‍तीफे पर CJP का बयान

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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