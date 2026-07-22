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जंतर-मंतर पर रात में फिर पुलिस से भिड़े CJP के समर्थक, 2 एसीपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल; हालात तनावपूर्ण

CJP Protest Latest Updates: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से जंतर-मंतर पर चल रहा प्रदर्शन बुधवार रात फिर से हिंसक हो उठा. करीब 5 हजार समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 5 पुलिस अधिकारी घायल हो गए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 22, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:40 PM IST
जंतर-मंतर पर रात में फिर पुलिस से भिड़े CJP के समर्थक, 2 एसीपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल; हालात तनावपूर्ण

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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