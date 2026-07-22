/जंतर-मंतर पर रात में फिर पुलिस से भिड़े CJP के समर्थक, 2 एसीपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल; हालात तनावपूर्ण

CJP Tolstoy Road Protest: पेपर लीक मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले कई दिनों से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े समर्थक बुधवार रात टॉल्सटॉय रोड-संसद मार्ग कट पर फिर पुलिस से भिड़ पड़े. करीब 3-4 हजार समर्थकों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें 2 एसीपी, 2 इंस्पैक्टर और एक पुलिसकर्मी समेत कई 5 पुलिस वाले घायल हो गए.