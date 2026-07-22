/जंतर-मंतर पर रात में फिर पुलिस से भिड़े CJP के समर्थक, 2 एसीपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल; हालात तनावपूर्ण

CJP Tolstoy Road Protest: पेपर लीक मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले कई दिनों से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े समर्थक बुधवार रात टॉल्सटॉय रोड-संसद मार्ग कट पर फिर पुलिस से भिड़ पड़े. करीब 3-4 हजार समर्थकों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें 2 एसीपी, 2 इंस्पैक्टर और एक पुलिसकर्मी समेत कई 5 पुलिस वाले घायल हो गए.
हालात संभालने के लिए पुलिस के सीनियर अफसरों ने समर्थकों को समझाने के लिए CJP के नेताओं को मौके पर बुलाया. उनके कहने पर सौरभ दास और आशुतोष रांका ने उन्हें समझाने की कोशिश लेकिन हिंसक हो चुके समर्थक उनकी सुनने को भी तैयार नहीं दिखे. इससे वहां का माहौल लगातार तनावपूर्ण रहा.
एसीपी जयप्रकाश ने बताया कि 5 हजार लोगों की हिंसक भीड़ ने अचानक आगे बढ़ने की कोशिश की. पुलिस ने ह्यूमन चेन बनाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अचानक पथराव शुरू कर दिया. जिसमें कई लोग घायल हो गए. हालात संभालने के लिए समर्थकों को काफी समझाने की कोशिश की गई लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए.