'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता वाघमारे ने BMC चुनाव- बांग्लादेशी घुसपैठ और हिजाब पर क्या-क्या कहा?

Raju Waghmare: शिवसेना प्रवक्ता राजू वाघमारे ने देश में 85% हिंदू आबादी के बीच “इस्लामिक राज्य बनाने” जैसे दावे पूरी तरह बेबुनियाद हैं. उन्होंने फर्जी वोटिंग, बीएमसी चुनाव, कांग्रेस की हालत, राहुल गांधी की यात्राओं, बांग्लादेशी घुसपैठ और हिजाब-हेलमेट प्रतिबंध पर साफ रुख रखते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है. जानें पूरी रिपोर्ट.
Trending Photos
Shivsena Raju Waghmare On Rahul Gandhi: शिवसेना प्रवक्ता राजू वाघमारे ने मंत्री नितेश राणे के बयान, बीएमसी चुनाव, कांग्रेस की स्थिति, राहुल गांधी की विदेश यात्राओं, बांग्लादेशी घुसपैठ और आभूषण दुकानों में हिजाब-मास्क-हेलमेट पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर अपनी पार्टी का पक्ष रखा. नितेश राणे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजू वाघमारे ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से वोटिंग करता पाया जाता है, तो उस पर कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि शिवसेना ने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी मतदाता सूची की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं. हर बूथ पर नामों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी बाहरी व्यक्ति का नाम उस इलाके की सूची में दर्ज न हो, जहां वह रहता ही नहीं.
85 प्रतिशत से ज्यादा आबादी हिंदू
वाघमारे ने साफ कहा कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो रही है और इसलिए फर्जी वोटिंग को लेकर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह गलत हैं. जब देश की 85 प्रतिशत से ज्यादा आबादी हिंदू है, तो फर्जी वोटिंग बढ़ाकर इस देश को इस्लामिक राज्य बनाने की बात करना पूरी तरह बेबुनियाद है. बीएमसी चुनावों को लेकर बोलते हुए शिवसेना नेता ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच गठबंधन की चर्चा जरूर हुई थी. वहीं, अकोट में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन के मुद्दे पर वरिष्ठ बीजेपी और महायुति नेताओं, जिनमें देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं, ने साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए.
कांग्रेस पर निशाना
उन्होंने कहा कि अब यह मामला पूरी तरह सुलझ चुका है और भाजपा किसी भी तरह से आगे नहीं जाएगी. स्थानीय चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर विवाद आम बात है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ पूर्ण गठबंधन के पक्ष में फैसला नहीं लिया. उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह फैसला स्वागत योग्य है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजू वाघमारे ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है और अपने ही नेताओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रह गया है. न तो कांग्रेस अध्यक्ष की कोई सुनता है और न ही महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की. अगर कांग्रेस अपने ही कॉरपोरेटर्स को पार्टी से निकाल रही है, तो वह किसी और को कैसे चुन सकती है या कहीं और हाथ मिला सकती है?
राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर क्या बोला?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर बोलते हुए वाघमारे ने कहा कि राहुल गांधी को देश पर पूरा ध्यान देना चाहिए. आजकल राहुल गांधी इतनी बार विदेश यात्रा कर रहे हैं कि देश के प्रति उनका ध्यान भटका हुआ नजर आता है. उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति की तारीफ करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है. खास तौर पर पिछले तिमाही आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई में आवास क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य और देश को बड़ा लाभ हुआ है.
बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर राजू वाघमारे ने बेहद सख्त रुख
बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर राजू वाघमारे ने बेहद सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि इस समस्या से पूरी ताकत के साथ निपटना होगा, क्योंकि यह केवल वोटिंग ही नहीं बल्कि देश, कल्याणकारी योजनाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों से भी जुड़ा हुआ मामला है. उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ऐसी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जा सकती. चाहे बांग्लादेशी हों या रोहिंग्या, सभी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए. उन्होंने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से सतर्क रहने की अपील की.
आभूषण दुकानों में हिजाब, मास्क और हेलमेट पर प्रतिबंध के सवाल पर वाघमारे ने कहा कि बिहार सरकार के इस फैसले के पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा. संभव है कि कुछ लोगों ने इन चीजों का इस्तेमाल कर दुकानों में अवैध गतिविधियां की हों. उन्होंने कहा कि पहले लोग हिजाब पहनकर बिना किसी परेशानी के दुकानों में आते थे, लेकिन अगर मास्क या हेलमेट पहनकर कोई गलत काम करता है, तो उस पर कार्रवाई जरूरी है. व्यापारी और उनके संगठन बिना वजह कोई फैसला नहीं लेते, इसलिए इस निर्णय के पीछे ठोस कारण रहा होगा. (इनपुट आईएएनएस से)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.