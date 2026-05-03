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बंगाल में नतीजों से पहले बवाल, इस सीट पर मिलीं VVPAT पर्चियां; लेफ्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा

West Bengal VVPT Voter Slip Controversy: बंगाल में असेंबली चुनाव के नतीजों से पहले बवाल हो गया है.  CPI(M) ने एक जगह से VVPAT स्लिप मिलने का दावा करते हुए चुनाव आयोग पर धावा बोला है. पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग अब निर्यातन आयोग बन गया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 03, 2026, 10:14 PM IST
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बंगाल में नतीजों से पहले बवाल, इस सीट पर मिलीं VVPAT पर्चियां; लेफ्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा

Why controversy over West Bengal VVPT Voter Slip: पश्चिम बंगाल समेत देश के 4 राज्यों और पुडुचेरी में हुए असेंबली चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होने हैं. उससे पहले बंगाल में जबरदस्त गहमागहमी है. CPIM ने VVPT वोटर स्लिप मिलने का दावा करते हुए रविवार शाम को चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए. नोआपारा विधानसभा क्षेत्र से CPI(M) उम्मीदवार गार्गी चटर्जी ने दावा किया है कि मध्यमग्राम असेंबली क्षेत्र में आने वाले सुभाषनगर एरिया में बड़ी मात्रा में VVPT वोटर स्लिप बरामद की गई हैं. उन्होंने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाब देने की मांग की है. 

'यह निर्वाचन आयोग नहीं, बल्कि निर्यातन आयोग'

चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए CPI(M) उम्मीदवार गार्गी चटर्जी ने कहा, 'यह निर्वाचन आयोग नहीं, बल्कि निर्यातन आयोग है. VVPAT पर्चियां यहां पड़ी है, क्या चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है? ये हमारी पर्चियां हैं, कुछ भाजपा की और कुछ TMC की. हमें शाम को इस बारे में खबर मिली, हमारे एक कार्यकर्ता ने हमें फोन करके बताया. हमने मुख्य चुनाव अधिकारी को फोन किया, लेकिन उनके पास CPI(M) का फोन उठाने का समय नहीं है. हम जांच की मांग करेंगे. उन्हें हमें दिखाना पड़ेगा कि क्या हुआ है. कौन जानता है उन्होंने क्या किया है. हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे.'

लगाए गए आरोप एकदम गलत- चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने CPI(M) उम्मीदवार के आरोपों को एकदम गलत बताया है. उत्तर 24 परगना के जिला निर्वाचन अधिकारी ने ट्वीट करके बताया, 'जांच करने पर पता चला है कि दिखाए गए वीवीपीएटी पेपर स्लिप मतदान से पहले किए गए मॉक पोल से संबंधित हैं और मतदान के दिन हुए वास्तविक मतदान से इनका कोई संबंध नहीं है. विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है और सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी गई है.'

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VVPAT वोटर स्लिप क्या होती हैं?

VVPAT का फुल फॉर्म Voter Verifiable Paper Audit Trail है. यह देश में ईवीएम से होने वाले चुनावों में स्वतंत्र सत्यापन करने वाली प्रणाली है. यह ईवीएम की बैलेट यूनिट से जुड़ी एक प्रिंटर मशीन होती है. जब मतदाता ईवीएम पर बटन दबाकर वोट डालता है, तो VVPAT मशीन तुरंत एक स्लिप प्रिंट करती है. इस पर्ची पर मतदाता की ओर से चुने गए उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिह्न और सीरियल नंबर छपा होता है. शीशे की पारदर्शी खिड़की से करीब 7 सेकंड तक उसे देखकर वोटर सत्यापित करता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है या नहीं. इसके बाद पर्ची अपने आप कट जाती है. 

क्या VVPAT स्लिप चोरी हो सकती हैं?

नहीं, VVPAT स्लिप चोरी नहीं हो सकती है. इसकी वजह ये है कि स्लिप के प्रिंट होने और सत्यापन के बाद वह VVPAT मशीन के अंदर लगे सील्ड ड्रॉप बॉक्स या स्टोरेज कंपार्टमेंट में अपने आप गिर जाती है. कोई भी वोटर चाहकर भी उस स्लिप को घर नहीं ले जा सकता. बाद में ये स्लिप्स मतदान केंद्र पर रखे सील बक्सों में सेफ रख ली जाती हैं. खास बात ये है कि इन बक्सों को केवल चुनाव अधिकारी ही खोल सकते हैं और कोई नहीं. यह प्रक्रिया मतदान की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बनाई गई है. चुनाव के बाद विवाद की स्थिति में या ऑडिट के लिए निर्वाचन आयोग इनमें से चुने हुए मतदान केंद्रों की स्लिप्स की गिनती कर ईवीएम वोटों से मिलान कर सकता है. 

बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में टक्कर

चुनाव के बाद जारी हुए अधिकांश एग्जिट पोल्स में पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी भिड़त बताई गई है. इन पोल्स को सही मानें तो राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है. हालांकि, जीत का मार्जिन कम हो सकता है. राज्य में जीत का टारगेट 148 सीटें है. अधिकतर सर्वे का अनुमान है कि बीजेपी को 150 से 170 तक सीटें मिल सकती हैं. वहीं टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने सभी एक्जिट पोल्स को नकार दिया है. उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर चौथी बार भारी बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापस आने जा रही है.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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