Advertisement
trendingNow12954179
Hindi Newsदेश

डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम, अचानक पहुंच गया पिता

Maharashtra News: महाराष्ट्र के भिवंडी के एक स्कूल में शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है, यहां एक बच्चे को लगभग आधी फीस अदा ना करने के चलते जमीन बैठाकर परीक्षा दिलवाई.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 09, 2025, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम, अचानक पहुंच गया पिता

Bhiwandi School: गरीबी के चलते कोई भी बच्चा शिक्षा से महरूम नहीं रहना चाहिए, या फिर गरीबी के चलते उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. वैसे तो यह काम हर किसी का है कि समाज को इस दिशा में काम करने दिया जाए लेकिन स्कूलों के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की शिक्षा ही इस नजरिये के साथ करें. लेकिन तब शर्मिंदा होना पड़ता है जब स्कूल ही इस तरह की हरकत पर उतर आए. हाल ही में महाराष्ट्र भिवंडी से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. 

मामला सलाहुद्दीन अय्यूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल का है, जहां 9वीं कक्षा के छात्र फहद फैज खान को फीस न भरने की वजह से परीक्षा के दौरान जमीन पर बैठाकर पेपर लिखवाया गया. फहद के पिता फैज खान रोज की तरह 3 अक्टूबर की रात काम से घर लौटे तो उन्होंने अपने बेटे को रोते हुए पाया. रोते हुए फहद ने पूछा,'डैडी, फीस कब दोगे?' यह सवाल और दर्द उस अपमान से जुड़ा था जो उसे उसी दिन स्कूल में झेलना पड़ा था.

अखबार पर बैठकर परीक्षा दे रहा था बच्चा

फैज खान के मुताबिक,'फहद की पहली सेमेस्टर की परीक्षा थी. उसे बाकी बच्चों से अलग जमीन पर बिठाकर पेपर दिलवाया गया' उन्होंने बेटे को समझाया और कहा कि अगली सुबह वे खुद स्कूल जाकर बात करेंगे.' 4 अक्टूबर को फैज स्कूल पहुंचे और बेटे के बारे में पूछा. उन्हें बताया गया कि फहद तीसरी मंजिल पर बैठा है. पहले तो उन्हें ऊपर जाने से रोका गया लेकिन किसी तरह वे वहां पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा अखबार पर बैठा परीक्षा दे रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:
बुजुर्ग और बीमार मां की देखभाल करके तंग आ गया था कलियुगी बेटा, गुस्से में गला दबाकर मार डाला

प्राधानाचार्य और शिक्षकों के खिलाफ FIR

जब उन्होंने परीक्षक से पूछा तो उसे प्रधानाचार्य से बात करने को कहा गया. फैज ने तुरंत बेटे को वहां से बाहर निकाल लिया. इसके बाद फैज अपने बेटे को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने स्कूल की प्रधानाचार्या और शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया और बच्चे को वापस स्कूल भेजा ताकि वह अपना पेपर पूरा कर सके.

आधी फीस जमा कर रखी है

फैज खान का कहना है कि बेटे की स्कूल फीस 2500 रुपये है, जिसमें से 1200 रुपये उन्होंने पहले ही जमा कर दिए हैं. 1300 रुपये बाकी होने की वजह से स्कूल ने न सिर्फ उसे जमीन पर बिठाया बल्कि उसकी 9वीं कक्षा का रिजल्ट भी रोक रखा है. फैज के परिवार का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उनके बेटे के आत्मसम्मान और अधिकारों का उल्लंघन किया है और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

BhiwandiMaharashtra

Trending news

93 साल में पहली बार ऑपरेशन ‌सिंदूर के बाद भारतीय वायु सेना ने दाग दिया 'मेन्यू बम'?
operation sindoor
93 साल में पहली बार ऑपरेशन ‌सिंदूर के बाद भारतीय वायु सेना ने दाग दिया 'मेन्यू बम'?
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
west bengal weather
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
TVK chief Vijay news
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
PM Modi
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
PM Modi
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
Mumbai Porsche accident
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
Zubeen Garg
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
Cough Syrup
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
BR Gavai
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
BJP
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर