डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम, अचानक पहुंच गया पिता

Bhiwandi School: गरीबी के चलते कोई भी बच्चा शिक्षा से महरूम नहीं रहना चाहिए, या फिर गरीबी के चलते उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. वैसे तो यह काम हर किसी का है कि समाज को इस दिशा में काम करने दिया जाए लेकिन स्कूलों के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की शिक्षा ही इस नजरिये के साथ करें. लेकिन तब शर्मिंदा होना पड़ता है जब स्कूल ही इस तरह की हरकत पर उतर आए. हाल ही में महाराष्ट्र भिवंडी से एक शर्मनाक घटना सामने आई है.

मामला सलाहुद्दीन अय्यूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल का है, जहां 9वीं कक्षा के छात्र फहद फैज खान को फीस न भरने की वजह से परीक्षा के दौरान जमीन पर बैठाकर पेपर लिखवाया गया. फहद के पिता फैज खान रोज की तरह 3 अक्टूबर की रात काम से घर लौटे तो उन्होंने अपने बेटे को रोते हुए पाया. रोते हुए फहद ने पूछा,'डैडी, फीस कब दोगे?' यह सवाल और दर्द उस अपमान से जुड़ा था जो उसे उसी दिन स्कूल में झेलना पड़ा था.

अखबार पर बैठकर परीक्षा दे रहा था बच्चा

फैज खान के मुताबिक,'फहद की पहली सेमेस्टर की परीक्षा थी. उसे बाकी बच्चों से अलग जमीन पर बिठाकर पेपर दिलवाया गया' उन्होंने बेटे को समझाया और कहा कि अगली सुबह वे खुद स्कूल जाकर बात करेंगे.' 4 अक्टूबर को फैज स्कूल पहुंचे और बेटे के बारे में पूछा. उन्हें बताया गया कि फहद तीसरी मंजिल पर बैठा है. पहले तो उन्हें ऊपर जाने से रोका गया लेकिन किसी तरह वे वहां पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा अखबार पर बैठा परीक्षा दे रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:

बुजुर्ग और बीमार मां की देखभाल करके तंग आ गया था कलियुगी बेटा, गुस्से में गला दबाकर मार डाला

प्राधानाचार्य और शिक्षकों के खिलाफ FIR

जब उन्होंने परीक्षक से पूछा तो उसे प्रधानाचार्य से बात करने को कहा गया. फैज ने तुरंत बेटे को वहां से बाहर निकाल लिया. इसके बाद फैज अपने बेटे को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने स्कूल की प्रधानाचार्या और शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया और बच्चे को वापस स्कूल भेजा ताकि वह अपना पेपर पूरा कर सके.

आधी फीस जमा कर रखी है

फैज खान का कहना है कि बेटे की स्कूल फीस 2500 रुपये है, जिसमें से 1200 रुपये उन्होंने पहले ही जमा कर दिए हैं. 1300 रुपये बाकी होने की वजह से स्कूल ने न सिर्फ उसे जमीन पर बिठाया बल्कि उसकी 9वीं कक्षा का रिजल्ट भी रोक रखा है. फैज के परिवार का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उनके बेटे के आत्मसम्मान और अधिकारों का उल्लंघन किया है और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया.