टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानी, CAG रिपोर्ट में फूटा भारतीय यात्रियों का गुस्सा

ट्रेनों में गंदगी के पीछे रेलवे कर्मचारी, सफाई के उपकरणों में कमी और रेलवे अधिकारियों द्वारा अनियमित निगरानी जिम्मेदार है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि एसी कोचों में बायो-टॉयलेट की स्थिति गैर-एसी कोचों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर थी.

Aug 25, 2025, 02:41 PM IST
CAG report on long distance trains Cleanliness: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने भारत में लंबी दूरी की ट्रेनों में साफ-सफाई की पोल खोलकर रख दी. लंबी दूरी की ट्रेनों के लगभग 40 फीसदी यात्री ट्रेनों में साफ-सफाई की स्थिति से नाराज हैं. इस रिपोर्ट में आधे से ज्यादा यात्रियों की शिकायत थी कि ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाएं बहुत ही बदतर हैं. ये सर्वेक्षण कैग ने साल 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच लगभग 100 ट्रेनों और लगभग 2500 यात्रियों को लेकर किया गया. इस दौरान ज्यादातर यात्री साफ-सफाई की बातें पूछने पर नाराज दिखाई दिए. 

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े और ये निष्कर्ष एक लंबे सर्वे पर आधारित है. वहीं इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि टॉयलेट की सफाई से जुड़ी 89 फीसदी शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया, जो कि रेलवे की जवाबदेही को दिखाता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रेनों में शौचालय बंद होने, वॉशबेसिन गंदे होने और पानी की की कमी के चलते होने वाली समस्याएं आम बात हैं.

गंदगी के पीछे कौन जिम्मेदार?
रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रेनों में गंदगी के पीछे रेलवे कर्मचारी, सफाई के उपकरणों में कमी और रेलवे अधिकारियों द्वारा अनियमित निगरानी जिम्मेदार है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि एसी कोचों में बायो-टॉयलेट की स्थिति गैर-एसी कोचों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर थी. उत्तरी जोन और उत्तर मध्य रेलवे में 90 फीसदी यात्रियों ने सफाई से संतुष्टि जताई थी. वहीं पूर्वी, पश्चिमी सहित 5 जोनों में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा यात्री रेलवे में गंदगी और खराब सेवाओं के चलते नाराज थे.

CAG ने व्यापक जनजागरुकता अभियान चलाने की सिफारिश की
CAG ने इस मुद्दे को हल करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की सिफारिश की है, ताकि यात्रियों को इन सुविधाओं के सही उपयोग की जानकारी दी जा सके. रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में पानी की उपलब्धता एक और बड़ी चुनौती बनी हुई है. एक सर्वेक्षण में शामिल 2,426 यात्रियों में से 366 यात्रियों (करीब 15%) ने शौचालयों और वॉशबेसिन में पानी की कमी की शिकायत की.इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान ‘रेल मदद’ ऐप के माध्यम से पानी की कमी से जुड़ी एक लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि बायो-टॉयलेट जैसी आधुनिक सुविधाएं तभी सफल हो सकती हैं, जब आधारभूत जरूरतें जैसे कि पानी की पर्याप्त आपूर्ति और जागरूक उपयोग सुनिश्चित की जाएं.

