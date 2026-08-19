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20 रुपये के लिए 30 साल तक झेला दर्द, क्लर्क और चपरासी को अब मिला न्याय, फैसला सुनाते हुए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Bribery Verdict News: 20 रुपये की कथित रिश्वतखोरी के आरोप में गुजरात के एक क्लर्क और चपरासी ने 30 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी. इसके बाद अब जाकर कहीं सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिला है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इस मुद्दे पर अहम टिप्पणी की है, जिसे हम सभी को जानना चाहिए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 19, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:36 PM IST
20 रुपये के लिए 30 साल तक झेला दर्द, क्लर्क और चपरासी को अब मिला न्याय, फैसला सुनाते हुए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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