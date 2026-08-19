/20 रुपये के लिए 30 साल तक झेला दर्द, क्लर्क और चपरासी को अब मिला न्याय, फैसला सुनाते हुए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Gujarat Bribery Verdict News: एक कहावत है कि कोर्ट-कचहरी, पुलिस और अस्पताल से जितना बचकर रहें, उतना ही अच्छा है. अगर कभी इनके चक्कर में पड़े तो न केवल सारी जमा-पूंजी बल्कि जिंदगी का कीमती वक्त भी बर्बाद हो जाता है. ऐसी ही घटना में महज 20 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गुजरात के 2 सरकारी कर्मचारियों को करीब 3 दशक तक मुकदमा झेलना पड़ा. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों कर्मचारियों को बेगुनाह करार देकर इस कानूनी लड़ाई का अंत कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर की पीठ ने दिया. कोर्ट ने आरोपी क्लर्क और चपरासी को मामले में बरी करते हुए कहा कि केवल 20 की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि को सही नहीं ठहराया जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि उन्होंने रिश्वत मांगी थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला फरवरी 1996 का है. एक छात्र आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आनंद जिले के बेचरी ग्राम पंचायत कार्यालय गया था. आरोप है कि वहां पर मौजूद क्लर्क ने उससे रिश्वत के रूप में 120 रुपये की मांग की. इसमें 100 रुपये उसके अपने लिए थे और 20 रुपये कथित रूप से चपरासी के लिए मांगे गए.
इसके बाद, छात्र ने चुपके से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में शिकायत दर्ज करवा दी. एजेंसी ने जाल बिछाकर मार्क किए हुए 120 रुपये के नोट देकर छात्र को क्लर्क के पास भेजा. जिस पर क्लर्क ने आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया. इस पर छात्र ने चपरासी को 20 रुपये दिए. एसीबी ने तुरंत वहां पर छापा मारा तो चपरासी के पास से 20 रुपये मिल गए लेकिन क्लर्क के पास से 100 रुपये नहीं मिले.
इसके बाद एजेंसी ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामला जिला अदालत से हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. शीर्ष अदालत में बचाव पक्ष ने छात्र के एक अन्य बयान की ओर ध्यान आकर्षित किया. कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया कि एसीबी ने पूरे 120 रुपये आरोपियों को देने का निर्देश दिया था लेकिन उसने केवल 20 रुपये ही चपरासी को दिए.
क्रॉस एग्जामिनेशन में छात्र ने कबूल किया कि चपरासी ने खुद कोई रिश्वत नहीं मांगी थी बल्कि उसकी ओर से क्लर्क ने रिश्वत मांगी थी. पीठ ने यह भी पाया कि छात्र ने आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही कर्मचारियों को 20 रुपये दिए थे.
इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि चपरासी से महज 20 रुपये बरामद होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता था कि उसने रिश्वत मांगी थी. अदालत ने चपरासी के इस दावे को तर्कसंगत माना कि छात्र ने उसे अपनी मर्जी से 20 रुपये इसलिए दिए थे क्योंकि अगले दिन ईद थी.
क्लर्क के मामले में अदालत ने पाया कि उस पर मुकदमा चलाने की मंजूरी अनधिकृत अधिकारी की ओर से दी गई थी, इसलिए वह अमान्य थी. इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को मामले से बरी कर दिया.