/20 रुपये के लिए 30 साल तक झेला दर्द, क्लर्क और चपरासी को अब मिला न्याय, फैसला सुनाते हुए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Gujarat Bribery Verdict News: एक कहावत है कि कोर्ट-कचहरी, पुलिस और अस्पताल से जितना बचकर रहें, उतना ही अच्छा है. अगर कभी इनके चक्कर में पड़े तो न केवल सारी जमा-पूंजी बल्कि जिंदगी का कीमती वक्त भी बर्बाद हो जाता है. ऐसी ही घटना में महज 20 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गुजरात के 2 सरकारी कर्मचारियों को करीब 3 दशक तक मुकदमा झेलना पड़ा. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों कर्मचारियों को बेगुनाह करार देकर इस कानूनी लड़ाई का अंत कर दिया.