'खेलो इंडिया गेम्स' पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, बढ़ते तापमान ने Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता

Gulmarg Khelo India: मशहूर खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा मंडरा रहा है. गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 6th एडिशन के उद्घाटन फंक्शन के दौरान अधिकारियों से लेकर पार्टिसिपेंट्स तक, हर कोई क्लाइमेट के अजीब बर्ताव को लेकर परेशान है. कश्मीर में विंटर गेम्स के लिए क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चिंता बन गया है क्योंकि बदलते मौसम और बढ़ते तापमान से खेलो इंडिया विंटर गेम्स जैसे इवेंट्स के होने पर सीधा खतरा मंडरा रहा है. फरवरी 2026 तक अधिकारी और एथलीट पारंपरिक, पहले से तय सर्दियों से 'क्लाइमेट-स्ट्रेस्ड' भविष्य में बदलाव के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं. अगर हालात ऐसे ही रहे तो सरकार के पास गेम्स के लिए आर्टिफिशियल बर्फ का इंतज़ाम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा.

क्लाइमेट चेंज का खतरा

कश्मीर का विंटर वंडरलैंड गुलमर्ग इस साल छठी बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स होस्ट कर रहा है और इसकी शुरुआत गुलमर्ग से हुई, लेकिन इस उद्घाटन फंक्शन ने क्लाइमेट से जुड़ी कई चुनौतियों को सामने लाया है. 25 राज्यों और UTs के लगभग 900 एथलीट खेलो इंडिया गेम्स के 6th एडिशन में हिस्सा लेने के लिए गुलमर्ग में हैं, लेकिन सभी विंटर गेम्स के भविष्य को लेकर परेशान हैं.विंटर गेम्स के कोच और पार्टिसिपेंट्स ने देश में विंटर गेम्स और एथलीट्स के भविष्य के लिए चिंता जताई, अगर मौसम इसी तरह रहा. उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि वे भविष्य के लिए उसी हिसाब से इंतजम करें ताकि एथलीट्स अपने-अपने गेम्स में प्रैक्टिस कर सकें, नहीं तो भारत इंटरनेशनल विंटर गेम्स प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाएगा. कुसुम राणा, एक महिला एथलीट ने कहा,' खेलो इंडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि नेशनल गेम्स होते हैं क्योंकि अभी हमारे पास बर्फ नहीं है, खेलो इंडिया ही इंटरनेशनल लेवल पर जाने का एकमात्र तरीका है. गुलमर्ग में उन गेम्स के लिए बहुत अच्छे ऑपरेशन होते हैं, क्लाइमेट एक बड़ी चुनौती है, हम ओलंपिक में रहते हैं, इस साल बर्फ नहीं है, हमारे पास कम से कम गुलमर्ग में कुछ बर्फ है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे यहां भी बर्फ नहीं होगी, क्योंकि क्लाइमेट बदल रहा है, यह भारतीय खिलाड़ियों के लिए बहुत चिंता की बात है, इस बार हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में हैं, लेकिन अगली बार जब बर्फ नहीं होगी तो यह समस्या पैदा करेगा, हम ओलंपिक में प्रैक्टिस और मुकाबला कैसे करेंगे.'

चेंज विंटर गेम्स के लिए बना चुनौती

रमीज अहमद कोच ने कहा,' क्लाइमेट चेंज विंटर गेम्स के लिए एक बड़ी चुनौती है, अगर हम इसका हल ढूंढने की कोशिश करें तो हल यह है कि हम आर्टिफिशियल बर्फ बनाने के तरीके ढूंढना शुरू करें, अगर हम इसे नहीं अपनाते हैं तो आने वाले समय में भारत इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला नहीं कर पाएगा. मैंने 2009 में शुरू किया था और गुलमर्ग में 5-8 फीट बर्फ होती थी और हमारी प्रैक्टिस अक्टूबर से शुरू होती थी, लेकिन पिछले दो-तीन साल से हम मार्च में भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जो एक बड़ा बदलाव है. अगर हमने आने वाले समय में इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया, तो हमारे खिलाड़ियों को विदेश में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और यह हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए हमें गुलमर्ग पर ध्यान देना चाहिए और हर किसी को क्लाइमेट चेंज से लड़ने की अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.' क्लाइमेट चेंज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कश्मीर में फरवरी में अप्रैल का बीच जैसा मौसम है, श्रीनगर में फरवरी का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया, तापमान नॉर्मल से 10°C ज्यादा था, जबकि गुलमर्ग में फरवरी का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 11.5°C रहा.

क्लाइमेट चेंज के लिए उपाय

यह मानते हुए कि सिर्फ कुदरती बर्फबारी पर निर्भर रहना अब टिकाऊ नहीं है, जम्मू और कश्मीर सरकार दूसरे तरीकों के बारे में सोच रही है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गेम्स की शुरुआत में बेमौसम गर्मी और तेज धूप ने स्नो गेम्स के हालात मुश्किल कर दिए हैं और इस बात पर सहमत हुए कि हमें भविष्य में दूसरे बनावटी इंतजामों के लिए तैयार रहना चाहिए. उमर ने कहा,' लगातार छठी बार खेलो इंडिया गेम्स गुलमर्ग में हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि विंटर गेम्स के लिए गुलमर्ग के अलावा इंडिया में कोई और जगह नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि इतनी गर्मी है कि हम पहले सोच भी नहीं सकते, लेकिन यह असलियत है जिसे हमें मानना ​​होगा और इसके लिए हमें क्या करना है, यह हमें सोचना होगा, पूरी दुनिया में जहां 1970 के बाद आर्टिफिशियल बर्फ के बिना विंटर गेम्स नहीं हो रहे हैं, यह साबित हो गया है कि हर इंटरनेशनल इवेंट में आर्टिफिशियल बर्फ की जरूरत होती है और अब गुलमर्ग में भी हमें स्पोर्ट्स और टूरिज्म दोनों के लिए आर्टिफिशियल बर्फ बनानी होगी.' सरकार का गुलमर्ग में बर्फ बनाने की सुविधाओं में इन्वेस्ट करने का प्लान था ताकि यह इलाका एक अच्छा इंटरनेशनल स्कीइंग डेस्टिनेशन बना रहे. ऑर्गनाइजर से कहा गया है कि वे गेम्स के लिए महीनों पहले तारीखें तय करना बंद करें और इसके बजाय अच्छी ढलान वाली कंडीशन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी नेचुरल बर्फबारी के 10-15 दिन बाद गेम्स आयोजित करें.

तेजी से गर्म हो रहा कश्मीर

साइंटिस्ट्स ने चेतावनी दी थी कि कश्मीर ग्लोबल एवरेज से ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे एनवायरनमेंट में कई बदलाव हो रहे हैं. 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी का पारंपरिक 40-दिन का समय अब ​​तेजी से 'बर्फ का सूखा' देख रहा है. बर्फ की कमी के कारण 2025 में इस इलाके में 90% से ज्यादा एडवेंचर टूरिज्म कम हो जाएगा, जिससे हजारों लोकल गाइड, होटल मालिकों और इंस्ट्रक्टर की रोजी-रोटी पर खतरा मंडरा रहा है. हिमालय ग्लेशियर, जो उत्तर भारत के लिए पानी का एक बड़ा सोर्स है, 1962 और 2025 के बीच अपने 45% से ज्यादा एरिया को खो चुका है, यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और खतरे की घंटी बजा रहा है.