भारत का वह इकलौता शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; बना दुनिया की 'क्लॉथ कैपिटल', 100 मुल्क करते खरीद

Which is Called Cloth Capital in India: हमारा देश भारत अपने आप में कई अनोखी चीजें समेटे हुए है. बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे देश में एक शहर ऐसा भी है, जिसे दुनिया की 'क्लॉथ कैपिटल' कहा जाता है. वहां पर बनी फैक्ट्रियों का कपड़ा भारत समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में बेचा जाता है.
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Which is Called City of Clothes in India: देश की राजधानी दिल्ली है और आर्थिक राजधानी का तमगा मुंबई को हासिल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में 'कपड़ों की नगरी' यानी 'क्लॉथ कैपिटल' कौन है. वह एक ऐसा शहर है, जहां पर कपड़ा बनाने के लिए हजारों फैक्ट्रियां और बड़े-बड़े थोक बाजार हैं. वहीं से तैयार कपड़े और सिले-सिलाए वस्त्र विभिन्न राज्यों और दूसरे देशों को भेजे जाते हैं. आप अपने शहर में जो भी कपड़े पहनते हैं, उसका बड़ा हिस्सा उसी क्लॉथ कैपिटल से ही आता है. अब आपको बताते हैं कि वह अनोखा शहर कौन-सा है?
भारत की इस 'क्लॉथ कैपिटल' का नाम सूरत है. यह शहर गुजरात में हैं. वहां पर पावरलूम मशीनों की भरमार है. कपड़ा छापने, रंगने और तैयार करने की पूरी व्यवस्था वहां एक ही जगह पर मौजूद है. इसी वजह से रोज लाखों मीटर सूती कपड़ा वहां तैयार हो जाता है.
यह भारत का सबसे प्रमुख कपड़ा उद्योग हब है. इसे भारत की टेक्सटाइल कैपिटल और सिल्क सिटी भी कहा कहा जाता है. देश का लगभग 40-60 प्रतिशत सिंथेटिक (मनुष्य निर्मित) फैब्रिक्स का उत्पादन सूरत में ही होता है. सूरत में मुख्य रूप से पॉलिएस्टर, जॉर्जेट, शिफॉन, क्रेप, विस्कोस, साटन, ऑर्गेंजा, वेलवेट और सिल्क ब्लेंड के फैब्रिक्स मिलते हैं.
सूरत में साड़ियां, लहंगे, कुर्तियां, अनारकली फैब्रिक, ड्रेस मैटीरियल, सूट पीस, प्लेन, प्रिंटेड, एम्ब्रॉयडरी, सीक्वेंस वर्क, जरी वाले फैब्रिक, कॉटन-ब्लेंड, लिनेन और होम टेक्सटाइल्स भी खूब मिलते हैं. ये सब फैब्रिक्स हल्के, टिकाऊ, रंग-बिरंगे और किफायती होते हैं. उन्हें आप रोजमर्रा के काम में पहन सकते हैं, पार्टी वियर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्राइडल के लिए भी यूज कर सकते हैं.
अब आपको कीमतों के अंतर के बारे में बता देते हैं. सूरत में प्लेन पॉलिएस्टर/जॉर्जेट 40 से 150 रुपये प्रति मीटर, प्रिंटेड जॉर्जेट/शिफॉन 60-250 रुपये प्रति मीटर, सिल्क ब्लेंड/एम्ब्रॉयडर्ड 250-800 रुपये प्रति मीटर और सस्ते सूट के फैब्रिक20-100 रुपये प्रति मीटर के रेट में मिल जाते हैं.
यही सब कपड़े दिल्ली-एनसीआर के गांधी नगर, चांदनी चौक जैसे थोक बाजारों में 20 से 50% तक महंगे मिलते हैं. थोक बाजारों से नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सोनीपत, फरीदाबाद, जैसे दूसरे शहरों में पहुंचने पर इस कपड़े की कीमत 4 गुना बढ़ चुकी होती है. इसकी वजह ट्रांसपोर्ट, बिचौलिए दुकानदारों का मार्जिन और दुकानों का किराया शामिल होता है.
सूरत को भारत की क्लॉथ कैपिटल यूं ही नहीं कहा जाता. वहां पर बने हुए कपड़े पूरे भारत में भेजे जाते हैं. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहर सूरत के कपड़ों के प्रमुख बाजार हैं. ट्रक और कूरियर सेवाओं के जरिए रोजना देशभर में हजारों ऑर्डर सप्लाई किए जाते हैं.
सादी कॉटन, प्रिंटेड कपड़ा, कैंब्रिक, पॉपलिन, मलमल, रेयॉन कॉटन, कोटा कॉटन और लिनन ब्लेंड जैसे कई प्रकार के फैब्रिक उपलब्ध हैं. इसके अलावा कुर्ती के कपड़े, सूट के कपड़े, सूती साड़ियां, बच्चों के कपड़े और घरेलू बिस्तर के कपड़े भी बहुतायत में मिलते हैं. सस्ते से लेकर अच्छी क्वालिटी वाले सभी तरह के सूती कपड़े यहां एक ही जगह पर मिल जाते हैं.
सूरत से सीधे खरीदारी करने या मंगवाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वैरायटी ज्यादा और कीमत कम मिलती है. दिल्ली-एनसीआर में सुविधा भले ही ज्यादा हो, लेकिन पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं.
यही नहीं, सूरत से 100 से ज्यादा देशों में कपड़ों का निर्यात भी किया जाता है. भारत का कपड़ा खरीदने वालों में सबसे बड़ा देश अमेरिका है. सूरत से एक्सपोर्ट होने वाला 32 प्रतिशत कपड़ा अकेले यूएस में जाता है. इसके अलावा, हॉन्ग कॉन्ग, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके, जर्मनी, अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया के देश भी सूरत में बना कपड़ा खरीदने वालों में शामिल हैं.
आखिर में यही कह सकते हैं कि अगर आप अच्छे और सस्ते सूती कपड़े खरीदना चाहते हैं तो सूरत सबसे बेहतर जगह है. यह भारत का सूती कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र है. यहीं से पूरे देश को कपड़ों की सप्लाई की जाती है. थोक में कपड़ा खरीदने वाले व्यापारी हों या आम लोग, अगर वे सूरत से खरीदारी करें तो उन्हें अच्छी-खासी बचत हो सकती है.
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