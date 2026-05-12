Advertisement
trendingNow13214806
Hindi Newsदेशभारत का वह इकलौता शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; बना दुनिया की क्लॉथ कैपिटल, 100 मुल्क करते खरीद

भारत का वह इकलौता शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; बना दुनिया की 'क्लॉथ कैपिटल', 100 मुल्क करते खरीद

Which is Called Cloth Capital in India: हमारा देश भारत अपने आप में कई अनोखी चीजें समेटे हुए है. बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे देश में एक शहर ऐसा भी है, जिसे दुनिया की 'क्लॉथ कैपिटल' कहा जाता है. वहां पर बनी फैक्ट्रियों का कपड़ा भारत समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में बेचा जाता है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 12, 2026, 11:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Which is Called City of Clothes in India: देश की राजधानी दिल्ली है और आर्थिक राजधानी का तमगा मुंबई को हासिल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में 'कपड़ों की नगरी' यानी 'क्लॉथ कैपिटल' कौन है. वह एक ऐसा शहर है, जहां पर कपड़ा बनाने के लिए हजारों फैक्ट्रियां और बड़े-बड़े थोक बाजार हैं. वहीं से तैयार कपड़े और सिले-सिलाए वस्त्र विभिन्न राज्यों और दूसरे देशों को भेजे जाते हैं. आप अपने शहर में जो भी कपड़े पहनते हैं, उसका बड़ा हिस्सा उसी क्लॉथ कैपिटल से ही आता है. अब आपको बताते हैं कि वह अनोखा शहर कौन-सा है?

किस शहर को भारत की 'क्लॉथ कैपिटल' कहा जाता है?

भारत की इस 'क्लॉथ कैपिटल' का नाम सूरत है. यह शहर गुजरात में हैं. वहां पर पावरलूम मशीनों की भरमार है. कपड़ा छापने, रंगने और तैयार करने की पूरी व्यवस्था वहां एक ही जगह पर मौजूद है. इसी वजह से रोज लाखों मीटर सूती कपड़ा वहां तैयार हो जाता है.

यह भारत का सबसे प्रमुख कपड़ा उद्योग हब है. इसे भारत की टेक्सटाइल कैपिटल और सिल्क सिटी भी कहा कहा जाता है. देश का लगभग 40-60 प्रतिशत सिंथेटिक (मनुष्य निर्मित) फैब्रिक्स का उत्पादन सूरत में ही होता है. सूरत में मुख्य रूप से पॉलिएस्टर, जॉर्जेट, शिफॉन, क्रेप, विस्कोस, साटन, ऑर्गेंजा, वेलवेट और सिल्क ब्लेंड के फैब्रिक्स मिलते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सूरत में साड़ियां, लहंगे, कुर्तियां, अनारकली फैब्रिक, ड्रेस मैटीरियल, सूट पीस, प्लेन, प्रिंटेड, एम्ब्रॉयडरी, सीक्वेंस वर्क, जरी वाले फैब्रिक, कॉटन-ब्लेंड, लिनेन और होम टेक्सटाइल्स भी खूब मिलते हैं. ये सब फैब्रिक्स हल्के, टिकाऊ, रंग-बिरंगे और किफायती होते हैं. उन्हें आप रोजमर्रा के काम में पहन सकते हैं, पार्टी वियर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्राइडल के लिए भी यूज कर सकते हैं. 

महज एक-चौथाई दाम में मिल जाते हैं कपड़े

अब आपको कीमतों के अंतर के बारे में बता देते हैं. सूरत में प्लेन पॉलिएस्टर/जॉर्जेट 40 से 150 रुपये प्रति मीटर, प्रिंटेड जॉर्जेट/शिफॉन 60-250 रुपये प्रति मीटर, सिल्क ब्लेंड/एम्ब्रॉयडर्ड 250-800 रुपये प्रति मीटर और सस्ते सूट के फैब्रिक20-100 रुपये प्रति मीटर के रेट में मिल जाते हैं.

यही सब कपड़े दिल्ली-एनसीआर के गांधी नगर, चांदनी चौक जैसे थोक बाजारों में 20 से 50%  तक महंगे मिलते हैं. थोक बाजारों से नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सोनीपत, फरीदाबाद, जैसे दूसरे शहरों में पहुंचने पर इस कपड़े की कीमत 4 गुना बढ़ चुकी होती है. इसकी वजह ट्रांसपोर्ट, बिचौलिए दुकानदारों का मार्जिन और दुकानों का किराया शामिल होता है. 

पूरे देश में सप्लाई किए जाते हैं कपड़े

सूरत को भारत की क्लॉथ कैपिटल यूं ही नहीं कहा जाता. वहां पर बने हुए कपड़े पूरे भारत में भेजे जाते हैं. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहर सूरत के कपड़ों के प्रमुख बाजार हैं. ट्रक और कूरियर सेवाओं के जरिए रोजना देशभर में हजारों ऑर्डर सप्लाई किए जाते हैं.  

सादी कॉटन, प्रिंटेड कपड़ा, कैंब्रिक, पॉपलिन, मलमल, रेयॉन कॉटन, कोटा कॉटन और लिनन ब्लेंड जैसे कई प्रकार के फैब्रिक उपलब्ध हैं. इसके अलावा कुर्ती के कपड़े, सूट के कपड़े, सूती साड़ियां, बच्चों के कपड़े और घरेलू बिस्तर के कपड़े भी बहुतायत में मिलते हैं. सस्ते से लेकर अच्छी क्वालिटी वाले सभी तरह के सूती कपड़े यहां एक ही जगह पर मिल जाते हैं.

सूरत से सीधे खरीदारी करने या मंगवाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वैरायटी ज्यादा और कीमत कम मिलती है. दिल्ली-एनसीआर में सुविधा भले ही ज्यादा हो, लेकिन पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं.

100 से ज्यादा देश में होता है निर्यात

यही नहीं, सूरत से 100 से ज्यादा देशों में कपड़ों का निर्यात भी किया जाता है. भारत का कपड़ा खरीदने वालों में सबसे बड़ा देश अमेरिका है. सूरत से एक्सपोर्ट होने वाला 32 प्रतिशत कपड़ा अकेले यूएस में जाता है. इसके अलावा, हॉन्ग कॉन्ग, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके, जर्मनी, अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया के देश भी सूरत में बना कपड़ा खरीदने वालों में शामिल हैं. 

आखिर में यही कह सकते हैं कि अगर आप अच्छे और सस्ते सूती कपड़े खरीदना चाहते हैं तो सूरत सबसे बेहतर जगह है. यह भारत का सूती कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र है. यहीं से पूरे देश को कपड़ों की सप्लाई की जाती है. थोक में कपड़ा खरीदने वाले व्यापारी हों या आम लोग, अगर वे सूरत से खरीदारी करें तो उन्हें अच्छी-खासी बचत हो सकती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

India Interesting Facts in HindiIndia textile capitalIndia silk city

Trending news

दिल्ली से पंजाब तक रिश्वतखोरी के जाल पर CBI का शिकंजा, जांच के घेरे में कई अफसर
DNA
दिल्ली से पंजाब तक रिश्वतखोरी के जाल पर CBI का शिकंजा, जांच के घेरे में कई अफसर
भारत का वह शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; कहलाता दुनिया की क्लॉथ कैपिटल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वह शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; कहलाता दुनिया की क्लॉथ कैपिटल
बंगाल में सुवेंदु सरकार के लाउड स्पीकर पर लिमिट वाले फैसले से किसे लगी मिर्ची?
BJP Leader Suvendu Adhikari
बंगाल में सुवेंदु सरकार के लाउड स्पीकर पर लिमिट वाले फैसले से किसे लगी मिर्ची?
बंगाल से केरलम तक नई सरकारों के सामने बड़ा आर्थिक संकट, कैसे निकाल पाएंगी रास्ता?
Country Politics
बंगाल से केरलम तक नई सरकारों के सामने बड़ा आर्थिक संकट, कैसे निकाल पाएंगी रास्ता?
घाटी में PM मोदी की अपील का असर, ठप हुईं सोने की दुकानें; ग्राहकों के लिए तरसे सुनार
Jammu Kashmir
घाटी में PM मोदी की अपील का असर, ठप हुईं सोने की दुकानें; ग्राहकों के लिए तरसे सुनार
कौन बनेगा देश का अगला CBI डायरेक्टर? चुनाव पर राहुल गांधी ने जताई असहमति
CBI director
कौन बनेगा देश का अगला CBI डायरेक्टर? चुनाव पर राहुल गांधी ने जताई असहमति
कृष्णा घाटी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, फायरिंग के बीच LOC पर एक आतंकवादी ढेर
Jammu Kashmir
कृष्णा घाटी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, फायरिंग के बीच LOC पर एक आतंकवादी ढेर
US से युद्ध के बीच भारत आएंगे ईरान के विदेश मंत्री, होर्मुज खोलने पर होगी चर्चा!
Abbas Araghchi
US से युद्ध के बीच भारत आएंगे ईरान के विदेश मंत्री, होर्मुज खोलने पर होगी चर्चा!
मंत्री काफिले से हटाने लगे पायलटिंग वाहन, तेल बचाने को लेकर इस राज्य ने कर दी ओपनिंग
Gujarat
मंत्री काफिले से हटाने लगे पायलटिंग वाहन, तेल बचाने को लेकर इस राज्य ने कर दी ओपनिंग
'हमें सब पता था...', ऑपरेशन सिंदूर में PAK की मदद करने वाले चीन को भारत की दो टूक
operation sindoor
'हमें सब पता था...', ऑपरेशन सिंदूर में PAK की मदद करने वाले चीन को भारत की दो टूक