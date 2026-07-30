/पहाड़ों से मैदानों तक जमकर बरस रहे बादल, 30 जुलाई को भी झमाझम बारिश के आसार; IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

All India Weather Update 30 July 2026: देशभर में मानसून की बारिश झमाझम हो रही है. इसके चलते कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की समस्या भी बढ़ गई है. पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार मुसलाधार बारिश से पत्थऱों के गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं. नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे किनारे भी धंसते जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश से कई सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने की कई घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे जनहानि बढ़ती जा रही है.