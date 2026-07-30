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पहाड़ों से मैदानों तक जमकर बरस रहे बादल, 30 जुलाई को भी झमाझम बारिश के आसार; IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Delhi-NCR Weather Update 30 July 2026: मानसून इन दिनों रौद्र रूप में सामने आ चुका है. पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादल जमकर बरस रहे हैं. आज 30 जुलाई को भी झमाझम बारिश के आसार हैं, जिसे देखते हुए IMD ने बड़ा अलर्ट जारी किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 30, 2026, 05:13 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:13 AM IST
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर बरस रहे बादल, 30 जुलाई को भी झमाझम बारिश के आसार; IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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