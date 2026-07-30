/पहाड़ों से मैदानों तक जमकर बरस रहे बादल, 30 जुलाई को भी झमाझम बारिश के आसार; IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

All India Weather Update 30 July 2026: देशभर में मानसून की बारिश झमाझम हो रही है. इसके चलते कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की समस्या भी बढ़ गई है. पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार मुसलाधार बारिश से पत्थऱों के गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं. नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे किनारे भी धंसते जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश से कई सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने की कई घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे जनहानि बढ़ती जा रही है.
महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो वहां के तटीय इलाकों में रुक-रुक कर भारी बारिश चल रही है. कोंकण पट्टी में तेज बरसात की वजह से सड़क और रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं. बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बादल बने हुए हैं और रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इन राज्यों के कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है.
मौसम विभाग के अनुसार, 30 जुलाई को देश के लगभग 14 से अधिक राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं. इसके साथ ही 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे हालात जटिल हो सकते हैं. ऐसे में पेड़ और खंभे गिरने कीी घटनाएं हो सकती हैं. पुरानी इमारतों के भी बरसात के मौसम में जमींदोज होने का खतरा रहेगा. IMD ने अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने को कहा है.
मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल व तराई क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के आसार हैं. इसके साथ ही गरज-चमक की संभावना भी बनी रहेगी. राजस्थान के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी आज बादल छाए रहेंगे. इस दौरान हल्की से मध्यम बरसात भी हो सकती है.
दक्षिण भारत की बात करें तो आज केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिल नाडु में छिटपुट बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने आज पहाड़ी इलाकों में घूमने जाने का प्लान कर रहे लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
दिल्ली- एनसीआर में 30 जुलाई को दिनभर आसमान में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश का अनुमान है. दिल्ली के साथ ही, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुबह से दोपहर तक दो बार मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. शाम और रात में भी बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है.
बादल छाए रहने और रिमझिम बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत रहेगी. हालांकि, हवा में नमी ज्यादा होने की वजह से लोगों को उमस महसूस हो सकती है. लोगों को आज ट्रैफिक जाम और सड़क पर जलभराव जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं. फिर भी, कुल मिलाकर आज मौसम खुशनुमा रहने वाला है.