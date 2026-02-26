'CM और DGP को भी दिया जाना चाहिए था रोल', ‘प्री-वेडिंग शूट’ में शामिल होने पर पंजाब पुलिस पर बरसे मजीठिया

Vikram Singh Majithia on Pre Wedding Shoot Video Controversy: पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकवाद सिर उठा रहा है. वहीं पंजाब पुलिस 'प्री-वेडिंग शूट' में शामिल होकर टाइम पास कर रही है. बटाला में हुए इस तरह के शूट का वीडियो वायरल होने के बाद यह मुद्दा तूल पकड़ गया है. शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस मुद्दे पर घोर आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई सारी पोस्ट लिखी हैं. उन्होंने कहा कि गुरदासपुर जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हाल ही में पंजाब पुलिस के 2 कर्मियों की हत्या कर दी गई. जबकि पुलिस अधिकारी इस तरह नेताओं के 'शूट' में बिजी हैं.

'क्या यही पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति है?'

मजीठिया ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'एक तरफ पंजाब में गुरदासपुर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दो पुलिस कर्मियों की हत्या हो गई. जिसका पंजाब पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई. वहीं बटाला में नव नियुक्त मार्केट कमेटी चेयरमैन इंजीनियर माणिक मेहता का 'प्री-वेडिंग शूट' चल रहा है. जिसमें ड्यूटी पर तैनात पंजाब पुलिस कर्मियों का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया है.'

मजीठिया ने भड़कते हुए सरकार से पूछा, 'क्या यही पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति है? अस्थाई डीजीपी ने अपने साथी कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय प्री-वेडिंग शूट के लिए पुलिसकर्मी क्यों लगाए. क्या AAP नेताओं के लिए प्री-वेडिंग उत्सव पुलिस कर्मियों की सुरक्षा से ज्यादा अहम हो गए हैं. इन हालात को देखते हुए अब डीजीपी या मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नजर नहीं आती है. पंजाब की रक्षा अब केवल भगवान ही कर सकते हैं.'

'CM और DGP को भी दी जानी चाहिए थी भूमिका'

पंजाब पुलिस की आलोचना करते हुए SAD नेता ने कहा, 'राज्य में पहली बार प्री-वेडिंग शूट के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे स्पष्ट हो रहा है कि पंजाब सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं. जो पुलिस जिंदगियों की बजाय उत्सवों की रक्षा करती है, उससे अपराध मिटाने की उम्मीद करना बेकार है.'

सीएम मान पर तंज कसते हुए मजीठिया बोले, 'अस्थाई डीजीपी और मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री को भी इस वीडियो में कोई भूमिका दी जानी चाहिए थी. जिससे यह वीडियो और बेहतरीन हो जाता.' उन्होंने मांग की कि बटाला मार्केट कमेटी चेयरमैन माणिक मेहता और वीडियो शूट में हिस्सा लेते दिखे पंजाब पुलिस कर्मियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए.

वायरल में क्या दिखा कि भड़क गया विवाद?

इस विवाद के बाद सकते में आई पंजाब पुलिस ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है. डीएसपी तजिंदर सिंह ने कहा कि वीडियो में दिखे इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह को थाने से हटाकर पुलिस लाइन्स भेज दिया गया है. साथ ही वीडियो में पुलिसकर्मियों के शामिल होने के मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है. उन्होंने संकेत दिया कि रिपोर्ट आने के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बताते चलें कि वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह कथित तौर पर अपने स्टाफ के साथ सड़क पर चेकिंग करते हुए नजर आए. वे एक महिला को जांच के लिए रोकते हैं. लेकिन दुल्हन-दूल्हे के इशारे पर उस महिला को छोड़ दिया जाता है. यहां तक कि उसे सलामी भी दी जाती है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में पंजाब पुलिस की काफी आलोचना की जा रही है.