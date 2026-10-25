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पंजाब को शिक्षा का बड़ा हब बना रहे हैं: युवा मेले में CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धूरी के देश भगत कॉलेज में आयोजित युवा मेले में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि राज्य को शिक्षा का बड़ा हब बनाया जा रहा है और स्कूलों के लिए फंड की कमी नहीं होगी.

Written ByZee News DeskEdited ByBhoopendra Rai
Published: Oct 25, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 08:56 PM IST
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