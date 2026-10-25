/पंजाब को शिक्षा का बड़ा हब बना रहे हैं: युवा मेले में CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'X' पर लिखा 'आज मुझे धूरी हलके के गांव बरड़वाल स्थित देश भगत कॉलेज में करवाए गए क्षेत्रीय युवा मेले के दौरान युवाओं से रूबरू होने का मौका मिला. उनके उत्साह और कलात्मक हुनर को देखकर मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई, क्योंकि मेरा सफर भी ऐसे ही मंचों से शुरू हुआ था. युवाओं को मेरी सलाह है कि इन मुकाबलों में हिस्सा लेना ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है. जो जीतते हैं, उन्हें नम्र रहना चाहिए और जो हार जाते हैं उन्हें और कड़ी मेहनत करनी चाहिए. हमारी सरकार ने बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के युवाओं को 70,000 से अधिक नौकरियां दी हैं. तुम बस अपनी पढ़ाई और कड़ी मेहनत पर ध्यान दो. पंजाब सरकार हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है.'