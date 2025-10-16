दुनिया भर की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, CM मान की बेंगलुरु में उद्योगपतियों से बात

Bhagwant Mann: पंजाब को अपार संभावनाओं की भूमि बताते हुए मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को राज्य में निवेश का आमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि पंजाब देश के तेजी से उभरते औद्योगिक केंद्रों में से एक है. यहां निवेश करने वाले उद्यमियों को बड़े स्तर पर लाभ होगा. मान ने कहा कि पंजाब में आपसी भाईचारे, शांति और सद्भाव का माहौल है, जो विकास और खुशहाली की मजबूत नींव है.

निर्बाध बिजली और मजबूत बुनियादी ढांचा

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आर्थिक विकास का इंजन है और पंजाब सरकार इसे भलीभांति समझते हुए आवासीय, व्यावसायिक और कृषि—सभी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली उपलब्ध करा रही है. उन्होंने कंपनियों से आग्रह किया कि वे पंजाब के मजबूत बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल औद्योगिक वातावरण का अधिकतम लाभ उठाएं. मान ने कहा कि राज्य सरकार नए विचारों और अनुसंधान को अपनाने के लिए हमेशा तैयार है ताकि औद्योगिक विकास को गति मिल सके.

प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को “प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन” के छठे संस्करण में शामिल होने का निमंत्रण दिया. उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन 13, 14 और 15 मार्च 2026 को मोहाली में आयोजित होगा. इस दौरान उद्योगपति, नीति निर्माता और शोधकर्ता पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपने विचार साझा करेंगे. मान ने कहा कि यह सम्मेलन पंजाब की क्षमता को प्रदर्शित करने और सहयोग के अवसरों की तलाश के लिए आदर्श मंच साबित होगा.

मेहनतकश और उद्यमी भावना से पहचाना जाता पंजाब

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की धरती मेहनतकश और उद्यमी भावना के लिए जानी जाती है. इसे देश के अन्न भंडार का गौरव प्राप्त है. उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. अब राज्य फूड प्रोसेसिंग, वस्त्र, ऑटो पार्ट्स, हैंड टूल्स, साइकिल, आईटी, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी बन चुका है.

निवेश और रोजगार में बड़ी उपलब्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 4.7 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पंजाब को औद्योगिक विकास के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करती है. पंजाब अब नेस्ले, क्लास, फ्रायडनबर्ग, कारगिल, वरबियो और डैनोन जैसी बड़ी कंपनियों का घर बन चुका है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं.

वैश्विक निवेशकों की पसंद बनता पंजाब

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने पंजाब की औद्योगिक क्षमता और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अनुकूल माहौल पर भरोसा जताया है. जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएई, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों के निवेश पंजाब की वैश्विक पहचान को मजबूत कर रहे हैं. मान ने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, पंजाब अब विदेशी निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन चुका है.

फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल और निवेश में सुगमता

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए “फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल” शुरू किया है, जो भारत का सबसे उन्नत सिंगल-विंडो सिस्टम है. यह पोर्टल 150 से अधिक सरकारी-से-व्यवसाय सेवाएं प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि ऑफलाइन आवेदन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और “पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट” के तहत 125 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट्स को सिर्फ पांच दिनों में मंजूरी दी जाती है.

तेजी से मंजूरी और डिजिटल पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब बड़े नियामक सुधार करने वाला पहला राज्य है, जिसमें 45 दिनों में समयबद्ध मंजूरी, डीम्ड अप्रूवल और प्रमुख लाइसेंसों की वैधता अवधि में वृद्धि की गई है. उन्होंने बताया कि व्हाट्सऐप अलर्ट, एआई चैटबॉट और कॉल सेंटर के माध्यम से निवेशक सहायता को रियल टाइम जवाबदेही के साथ जोड़ा गया है. इसके अलावा, डिजिटल सीआरओ रिपोर्ट, फायर एनओसी की बढ़ी हुई वैधता और लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन जैसी व्यवस्थाएं प्रक्रियाओं को और आसान बना रही हैं.

सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी ही सफलता की कुंजी है. यही सिद्धांत 2022 की नई औद्योगिक नीति की नींव है, जो उद्योग जगत के विशेषज्ञों और साझेदारों के सुझावों के आधार पर तैयार की गई है. राज्य सरकार ने 24 सेक्टरल समितियां गठित की हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार नीतियां बनाएंगी.

सेमीकंडक्टर और रक्षा निर्माण में अवसर

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उद्योगों के साथ समानता, पारदर्शिता और सहयोग पर आधारित साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने “इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन” और “सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स” को पंजाब में सी एक्स ओ मंच में भाग लेने का निमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि मोहाली का अकादमिक और शोध वातावरण पंजाब को इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और रक्षा निर्माण का बड़ा केंद्र बना सकता है.