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कांग्रेस सत्ता के लिए लड़ रही है, जबकि हम लोगों को अधिक अधिकार देने के लिए काम कर रहे हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुकेरियां में कांग्रेस और अकाली दल पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त बिजली जैसी आप सरकार की क्रांतिकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश किया.

Edited By:Zee News Desk
Published: Jul 16, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:48 AM IST
कांग्रेस सत्ता के लिए लड़ रही है, जबकि हम लोगों को अधिक अधिकार देने के लिए काम कर रहे हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
Image Credit: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

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