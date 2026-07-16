/कांग्रेस सत्ता के लिए लड़ रही है, जबकि हम लोगों को अधिक अधिकार देने के लिए काम कर रहे हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

अपने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जनसभा के कुछ अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मुकेरियां की पवित्र धरती पर मुझे जो प्रेम, स्नेह और विश्वास मिला है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. हम अपने किए गए प्रत्येक वादे को पूरा कर रहे हैं. मुफ्त बिजली, बेहतर सरकारी स्कूल, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति तथा समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास अब वास्तविकता बन चुके हैं. मेरी राजनीति सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए है. आपका विश्वास हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. आइए, हम सब मिलकर पंजाब को एक बार फिर हर क्षेत्र में देश का नंबर एक राज्य बनाने की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं."