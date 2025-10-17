Advertisement
trendingNow12965962
Hindi Newsदेश

शहीद भगत सिंह की दुर्लभ वीडियो फुटेज के लिए सीएम मान ने ब्रिटेन के कानूनविदों से मांगा सहयोग

भगवंत सिंह मान ने कहा कि शहीद भगत सिंह का वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए, विशेष रूप से पंजाबियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भगत सिंह सभी के दिलों में अपार सम्मान रखते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही इन वीडियो फुटेज को प्राप्त करने के प्रयास कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा ले सकें. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शहीद भगत सिंह की दुर्लभ वीडियो फुटेज के लिए सीएम मान ने ब्रिटेन के कानूनविदों से मांगा सहयोग

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की दुर्लभ वीडियो फुटेज प्राप्त करने में राज्य सरकार की सहायता के लिए ब्रिटेन के कानूनविदों से समर्थन की अपील की. अपने सरकारी निवास पर इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में इस महान शहीद की कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है. उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार स्कॉटलैंड यार्ड के पास भगत सिंह की दुर्लभ वीडियो फुटेज, विशेष रूप से उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे की सुनवाई से संबंधित वीडियो मौजूद हो सकती हैं.

भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए, विशेष रूप से पंजाबियों के लिए, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भगत सिंह सभी के दिलों में अपार सम्मान रखते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही इन वीडियो फुटेज को प्राप्त करने के प्रयास कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें. उन्होंने इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल से अपील की कि वे शहीद भगत सिंह की गौरवशाली विरासत को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने के इस मानवीय और जनकल्याणकारी प्रयास में पंजाब सरकार का सहयोग करें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे की पैरवी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

ब्रिटिश निवेशकों को पंजाब में निवेश के लिए किया आमंत्रित
एक अन्य मसले पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश निवेशकों को पंजाब में निवेश के लिए प्रेरित करने हेतु बार काउंसिल से सहयोग मांगा. उन्होंने बताया कि पंजाब में सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं, जिनका निवेशक भरपूर लाभ उठा सकते हैं. भगवंत सिंह मान ने ब्रिटिश निवेशकों को आगामी मार्च में होने वाले ‘इन्वेस्ट पंजाब सम्मेलन’ में भाग लेने का निमंत्रण दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल की चेयर ने की भगवंत मान की तारीफ
इस अवसर पर इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल की चेयर बारबरा मिल्स के.सी. बार की चेयर की सलाहकार प्रीन ढिल्लों-स्टार्किंग्स, कंसल्टेंट मेलिशा चार्ल्स, और बैरिस्टर 4पी.बी. बलजिंदर बाठ सहित अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री को पूर्ण सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया. उन्होंने भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य की आर्थिक उन्नति और जनकल्याण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की भी सराहना की.

यह भी पढ़ेंः क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Bhagwant Mannbhagat singh

Trending news

इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
Narayana Murthy
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
Kerala News
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
Harcharan Singh Bhullar
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
DIG Harcharan Bhullar
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
Goa News
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
Shimla
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
Rahul Gandhi
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब