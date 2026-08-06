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भगवंत मान कैबिनेट का बड़ा फैसला: अन-एडेड स्कूलों की फीस रेगुलेशन बिल, आउटसोर्स कर्मचारी और 3 नई डिजिटल यूनिवर्सिटीज को मंजूरी

पंजाब सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए हैं. निजी स्कूलों की फीस पर कड़ा नियंत्रण लगाने के लिए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' पास किया गया है. इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नया विधेयक स्वीकृत किया गया और राज्य में 3 नई डिजिटल यूनिवर्सिटीज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई.

Written BySimran Singh
Published: Aug 06, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:40 AM IST
भगवंत मान कैबिनेट का बड़ा फैसला: अन-एडेड स्कूलों की फीस रेगुलेशन बिल, आउटसोर्स कर्मचारी और 3 नई डिजिटल यूनिवर्सिटीज को मंजूरी
Image Credit: CM Bhagwant Singh Mann

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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