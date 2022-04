CM भूपेश बघेल ने 'केसरिया' को बताया बलिदान और संतों का रंग, BJP को लेकर दिया ये बयान

रायपुरः अब रंगों को लेकर भी राजनीति होने लगी है. ऐसे में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि रंगों को धर्म से जोड़ना गलत है.

सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) का कहना है कि केसरिया बलिदान और संतों का रंग है. बीजेपी (BJP) बताएं कि उन्होंने क्या कुर्बानी दी है. कांग्रेस (Congress) के झंडे में सभी रंग हैं. जबकि, बीजेपी के झंडे में शांति का रंग 'सफेद' नहीं है, इसलिए बीजेपी अशांति पैदा करती है.

Chhattisgarh | It's wrong to link colours with religion. Saffron is the colour of sacrifice & saints. BJP should tell what sacrifice they made. Congress flag has all colours, while BJP flag doesn't have a colour of peace 'white' that's why BJP create unrest: CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/rXpNmzREuq

