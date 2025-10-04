Ride Booking App: इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा बुकिंग ऐप

Auto App: CM ने कहा कि पिछले चुनाव में किए गए वादे के अनुसार, मुझे 'ऑटो चालक सेवा' योजना के माध्यम से प्रत्येक ऑटो चालक के खाते में 15,000 रुपए जमा करते हुए खुशी हो रही है. इस योजना के माध्यम से हमने 2,90,669 ऑटो और कैब चालकों को 436 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं.
App for Auto Drivers: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को 'ऑटो चालक सेवालो' योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक ऑटो चालक को 15 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में ऑटो चालकों के लिए ओला-उबर जैसे नए सरकारी ऐप की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में 'ऑटो चालक सेवालो' कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान घोषणा की कि राज्य सरकार रैपिडो और उबर की तरह एक नया राइड बुकिंग ऐप लॉन्च करेगी, जिसका उद्देश्य पूरे आंध्र प्रदेश में ऑटो चालकों को सशक्त बनाना है.
ऐप के साथ-साथ उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जल्द ही एक ऑटो चालक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी. इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद ऑटो में सवारी की. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद थे, जो ऑटो में बैठकर ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे थे. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात का ऐलान किया.
सोशल मीडिया पर किया ऐलान
सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपने सोशल मीडिया के 'एक्स' प्लेटफार्म पर लिखा, "गठबंधन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत हमने एक और योजना शुरू की है. पिछले चुनाव में किए गए वादे के अनुसार, मुझे 'ऑटो चालक सेवा' योजना के माध्यम से प्रत्येक ऑटो चालक के खाते में 15,000 रुपए जमा करते हुए खुशी हो रही है. इस योजना के माध्यम से हमने 2,90,669 ऑटो और कैब चालकों को 436 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं."
कल्याण और विकास कार्यों में रुकावट नहीं होने से संतुष्ट हूंः सीएम नायडू
अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, "जनता के आशीर्वाद से पिछले 15 महीनों में कल्याण में कोई कमी नहीं आई है. विकास में कोई रुकावट नहीं आई है. इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिली है. मैं घोषणा करता हूं कि हम जनता के आशीर्वाद के साथ राज्य के विकास के लिए और भी अच्छे कार्यक्रम शुरू करने के लिए आगे बढ़ेंगे." इस बीच, विजयवाड़ा में 'जन सेना' पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की तस्वीरों का दुग्धाभिषेक किया. ' जन सेना' पार्टी कार्यकर्ताओं ने चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए विजयवाड़ा में एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया. यहां दोनों नेताओं की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया.
