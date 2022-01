पंजाब: सिद्धू के सियासी हमलों के बीच CM चन्नी ने कही ये बात, क्या कांग्रेस में खत्म होगी कलह?

चंडीगढ़: पंजाब में इस साल होने वाले असेंबली चुनाव (Punjab Assembly Election 2022) में कुछ ही हफ्ते बचे हैं लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के सरकार विरोधी बयानों के बीच सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने बड़ा बयान दिया है.

सीएम चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने कहा, 'पार्टी बड़ी होती है और हम सब उसके सिपाही हैं. पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसका पालन कर रहा हूं. अगर पार्टी कुछ और काम करने के लिए कहेगी तो मैं वो काम करूंगा. मैंने तो सिद्धू साहब को भी कहा है कि जहां-जहां वो चलेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे. मैं उनके साथ लगातार काम करता रहूंगा. मैं अपने लेवल पर हर कुर्बानी देने को तैयार रहूंगा.'

#WATCH Responding to a question on relationship with Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu, CM Charanjit Singh Channi says, "I've told Sidhu sahab: jithe challeinga challangi tere naal, ticktan do lae layin. (I follow you wherever you will go). I'll continue to work with him." pic.twitter.com/dVyzF1Xctc

— ANI (@ANI) January 1, 2022