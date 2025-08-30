Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर बंदूक...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार

CM Fadanvis Reply Uddhav Thackeray: सीएम फडणवीस ने न्यूज एजेंसी एनआई द्वारा पूछे गए उद्धव ठाकरे के उस सवाल का जवाब में पलटवार करते हुए कहा कि पहले उद्धव ठाकरे ये बताएं कि जब वो सत्ता में थे महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी तब उन्होंने मराठा समुदाय के लिए अगर एक भी काम किया हो तो वो बता दें.
Maharashtra Politics: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे-पाटील द्वारा जारी आंदोलन के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला है. बिना किसी का नाम लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल आंदोलनकारी जरांगे-पाटील के कंधे पर बंदूक रखकर अपने स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली. फडणवीस के इस बयान के बाद शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस से मीडिया के माध्यम से सवाल किया कि आखिर वो कौन है जो मराठाओं के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगा रहा है? सीएम फडणवीस ने अब उद्धव ठाकरे के इस बयान पर पलटवार किया है.
सीएम फडणवीस ने न्यूज एजेंसी एनआई द्वारा पूछे गए उद्धव ठाकरे के उस सवाल का जवाब में पलटवार करते हुए कहा कि पहले उद्धव ठाकरे ये बताएं कि जब वो सत्ता में थे महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी तब उन्होंने मराठा समुदाय के लिए अगर एक भी काम किया हो तो वो बता दें. राज्य में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. ऐसे में नेताओं की बयानबाजियां राज्य में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में सियासी गोलबंदी का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं.
जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक नहीं हटेंगेः जरांगे
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल शनिवार (30 अगस्त) को भी अपना आंदोलन मुंबई के आजाद मैदान में जारी रखेंगे. मुंबई पुलिस ने जरांगे को शनिवार तक आंदोलन जारी रखने का समय दिया था. हालांकि अब जरांगे ने इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी है. इस आंदोलन में महाराष्ट्र के कोने-कोने से आंदोलनकर्ता मुंबई पहुंचे हैं. जरांगे ने ओबीसी कोटे में मराठाओं को आरक्षण दिलाने की मांग पर अनशन पर बैठे हैं. मनोज जरांगे ने अपने आंदोलन के बाद ऐलान किया है कि वो बिना आरक्षण लिए मुंबई से नहीं हटेंगे चाहे उन्हें गोलियां ही क्यों न खानी पड़े.
उद्धव ठाकरे ने सरकार पर बोला हमला
मनोज जरांगे ने कहा कि जब तक देवेंद्र फडणवीस की महायुति सरकार उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं कर लेता है तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा. वहीं विपक्षी नेता उद्धव ठाकरे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव से पहले जो शपथ और वादे छत्रपति शिवाजी के नाम पर लिए गए थे उनका क्या हुआ? उन्हें पूरा क्यों नहीं कर रही है सरकार. मुबई मराठा जनता की राजधानी है उन्हें संवाद चाहिए छल-कपट नहीं. वहीं बारिश और गणेशोत्सव के चलते सड़कों पर काफी भीड़ दिखाई दी उस पर ये आंदोलन मुंबईकरों की परेशानी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है.
