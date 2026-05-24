'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज; कहा- इनका कुछ नहीं हो सकता

Devendra Fadavis on Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी अपने बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं. हाल में ही एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने दावा कर दिया था कि अगले एक साल में केंद्र सरकार गिर जाएगी. अब उनके इस बयान पर सियासी पारा हाई है.

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको घेरना शुरू कर दिया है. राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए इसे मुंगेरीलाल के हसीन सपने करार दिया है. सीएम फडणवीस ने दावा किया कि विपक्ष केवल कल्पनाओं में जी रहा है और वास्तविकता से उसका कोई लेना-देना नहीं रह गया है.

पहले जानिए पूरा मामला

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल में ही दावा किया था कि केंद्र की एनडीए सरकार अब ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी और आने वाले एक साल के भीतर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं. राहुल गांधी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनता ने स्पष्ट जनादेश है और एनडीए पूरी मजबूती के साथ सरकार चला रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

फडणवीस ने लगाए कई आरोप

इस दौरान सीएम फडणवीस ने कहा कि विपक्ष लगातार ऐसे बयान देकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है और देश की जता सब समझ रही है. उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को पहले अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: India-US Relations: भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो

राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं का पलटवार

बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल गांधी के बयान पर चौतरफा हमला किया है. बीजेपी नेताओं की ओर से कहा गया कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है।

वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों ने माना कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी काफी तेज हो रही है. आने वाले दिनों में यह टकराव काफी बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा; टला बड़ा खतरा