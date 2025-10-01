Advertisement
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, त्योहारी सीजन में फडणवीस सरकार का तोहफा

Maharashtra News: महाराष्ट्र में त्योहारी सीजन में सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. यहां पर दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट सहित अन्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे काम करने की परमिशन दी गई है. हालांकि इस चीज पर प्रतिबंध लगाया गया है.

Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 01, 2025, 11:27 PM IST
Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई शहर के प्रति लोगों की काफी दीवानगी देखी जाती है, देशभर के लोग यहां पर घूमने-टहलने के लिए जाते हैं. इसी बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट सहित अन्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे काम करने की परमिशन दी गई है. यानी की आप 24 घंटे सामान खरीद भी सकते हैं और सामान बेच भी सकते हैं. त्योहारी सीजन में फडणवीस सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया. हालांकि इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है. जानें विस्तार के साथ.

24 घंटे खुलेंगी दुकानें
दरअसल दुकानदार लगातार शिकायत कर रहे थे कि उन्हें 24 घंटे काम करने में बाधा आ रही है. जिसे लेकर व्यापारी संघों ने शिकायत की थी कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस दुकानों, मॉल और व्यावसायिक स्थानों पर निर्धारित समय से अधिक समय तक काम करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं. जिसके बाद प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग ने एक लेटर जारी करके कहा है कि अब 24 घंटे दुकानें खुलेंगी. 

कही गई ये बात 
नए सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि केवल शराब की दुकानें और अल्कोहल स्टोर ही निर्धारित खुलने और बंद होने के समय का पालन करेंगे, जबकि मॉल, दुकानें, खुदरा दुकानें सहित अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कानूनी रूप से 24 घंटे चलने की अनुमति है. इस कदम से महाराष्ट्र की व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, खासकर मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरी केंद्रों में, जहां देर रात तक खरीदारी, सेवाओं और खाने-पीने की दुकानों की मांग लगातार बढ़ रही है. 

क्या बोले राज्य श्रम मंत्री
इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को हर हफ्ते 24 घंटे का निरंतर अवकाश मिले. वहीं राज्य के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम समय को नौ से बढ़ाकर दस करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. श्रम विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत इस योजना को वैश्विक स्तर पर लागू श्रम कानूनों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जा रहा है. प्रस्तावित परिवर्तनों में महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोज़गार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन शामिल होंगे, जो सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रोज़गार को नियंत्रित करता है.

