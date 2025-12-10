'...तो घर बैठना पड़ जाएगा', विधानसभा में किस बात पर भड़के सीएम फडणवीस, विधायकों पर क्यों उतारा गुस्सा?

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक मुद्दे पर बोलते हुए अपने विधायकों को कहा, अगर ऐसा चलता रहा तो फिर आपको घर बैठना पड़ जाएगा, जैसे ही सीएम ने ये कहा विधानसभा में सन्नाटा छा गया.
CM Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर उतार चढ़ाव देखा जाता है. शिंदे के दोनों गुट एक दूसरे पर लगातार टिप्पणी करते रहते हैं , इसी बीच सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस ने एक मुद्दे पर बोलते हुए अपने विधायकों को कहा, अगर ऐसा चलता रहा तो फिर आपको घर बैठना पड़ जाएगा, उन्होंने ये बात विधानसभा में कही, जैसे ही सीएम ने ये कहा तो विधानसभा में सन्नाटा छा गया. मुख्यमंत्री की इस नाराजगी की क्या वजह है, आइए जानते हैं.
छा गया सन्नाटा
दरअसल, सीएम ने विधायकों को विधानसभा में अलग चर्चा के दौरान राज्य सरकार की खास 'मुख्यमंत्री मांझी लड़की वाहिनी' स्कीम का बार-बार जिक्र करने के खिलाफ चेतावनी दी. बार-बार जिक्र से चिढ़े CM ने सदस्यों से कहा कि इस प्रोग्राम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक बातों के लिए करने पर सख्त नतीजे हो सकते हैं. उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो आपको घर बैठना पड़ेगा, उनकी जुबान से जैसे ही ये बातें निकली विधानसभा में सन्नाटा छा गया.
सीएम ने बीच में रोका
उन्होंने ऐसी चेतावनी तब दी जब BJP MLA अभिमन्यु पवार ने कथित अवैध शराब वितरण का मुद्दा उठाया और लाड़की बहिन योजना का जिक्र किया. इसपर नाराजगी जताते हुए फडणवीस ने तुरंत बीच में टोका और दोहराया कि इस स्कीम का जिक्र अलग बहस में नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही कहा कि मैंने पहले ही सदस्यों से कहा है कि वे लाड़की बहिन योजना का जिक्र न करें, जबकि बेतरतीब ढंग से असंबंधित मुद्दे न उठाए जाएं.
नाराज हुए थे सीएम
इसके अलावा फडणवीस ने जोर देकर कहा कि यह स्कीम राज्य की एक जरूरी पहल है और इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पॉइंट-स्कोरिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए. यह स्कीम जारी रहेगी. यह किसी दूसरे प्रोग्राम से फंड या रिसोर्स नहीं लेगी. लेकिन किसी को भी इसके बारे में बेवजह की बातें नहीं करनी चाहिए चेतावनी के बाद, किसी भी विधायक ने बाकी प्रश्नकाल में इस स्कीम का जिक्र नहीं किया. इससे पहले कांग्रेस MLA ज्योति गायकवाड़ ने भी एक अलग चर्चा के दौरान इस प्रोग्राम का जिक्र किया था, जिससे मुख्यमंत्री नाराज हो गए थे.
क्या है योजना?
बता दें कि मुख्यमंत्री माझी लड़की वाहिनी योजना महाराष्ट्र में आर्थिक रूप से कमजोर तबके की योग्य महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद देती है. यह महाराष्ट्र सरकार की सबसे प्रभावी योजनाओं में से एक है.
