शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस, कही ये बातें

Rohit Pawar: शरद पवार गुट के लीडर रोहित पवार आज अजित पवार के प्लेन क्रैश पर कई तरह के सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा पायलट कपूर पर शक है. इसके अलावा उन्होंने टाइमिंग, रनवे और विजिबिलिटी को लेकर सवाल खड़े किए, इसपर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे नहीं पता कि रोहित पवार ने क्या कहा, लेकिन अगर किसी को शक है, तो उसे दूर कर लेना चाहिए, हमारे पास जांच एजेंसियां ​​हैं, वे जांच करती हैं, सुरक्षा जरूरी है, उस पर भी रिपोर्ट बनेगी.

मैंने लिखा था केंद्र को लेटर

इसके अलावा कहा कि सबसे पहले, मैंने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर और जांच की मांग की थी. नेताओं का सुरक्षित रहना और आम नागरिकों का सुरक्षित रहना जरूरी है, उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, रोहित पवार ने प्रेजेंटेशन दिया है उन्होंने दूसरों पर सवाल खड़े किए है. अजीत दादा एक सीनियर नेता थे, जांच की मांग गलत नहीं है.

अविश्वास की नहीं है जरूरत

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बनाई है. जांच पूरी हो गई थी, कुछ लॉजिक बांटने वाले बनाना ठीक नहीं है, DGCA और CID की जांच एक साथ चल रही है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है. सब कुछ है, अब जांच से सामने आएगा लेकिन अब जांच पूरी होने देनी चाहिए, अब अविश्वास करने की जरूरत नहीं है.

राजनीतिक शक की नहीं है जरूरत

एक्सीडेंट का सच सामने आना चाहिए और मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा अगर उन्हें कोई दिक्कत है, तो वे उसे DGCA को भेजेंगे, शक जाहिर करना गलत नहीं है, लेकिन राजनीतिक शक की जरूरत नहीं है, अजीत दादा हम सभी के प्रिय नेता थे, उनके एक्सीडेंट की जांच BG Safety CID DGCA करेगी, हमें इस जांच पर भरोसा करना चाहिए उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं और जो भी शक उठाए हैं, उनका समाधान होना चाहिए लेकिन किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए या इस सब का राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए.

