हिंदी-मराठी विवाद, मुंबई धमाकों के आरोपियों की रिहाई... JNU में क्या-क्या बोले सीएम फडणवीस?

New Delhi News: महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर छिड़ी तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. हर दिन कोई न कोई वीडियो ऐसा आता है जिसमें भाषा को लेकर लोगों के बीच विवाद होता हुआ दिखाई देता है. यह मुद्दा सड़कों से निकलकर सियासी गलियारों में पहुंच गया है. राजनेता भाषा को मुद्दा बनाकर रैलियां कर रहे हैं. इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने JNU में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षा और सामरिक अध्ययन केंद्र की आधारशिला रखी. साथ ही मराठी भाषा, साहित्य और संस्कृति के लिए कुसुमाग्रज विशेष केंद्र का उद्घाटन किया. यहां पर उन्होंने मराठी भाषा और मुंबई ट्रेन विस्फोट में बरी किए गए आरोपियों के बारे में भी बात की.

अध्ययन केंद्र पर बोले

नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा, "मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि JNU में छत्रपति शिवाजी महाराज की सामरिक शक्ति के ऊपर अध्ययन केंद्र और मराठी भाषा का अध्ययन केंद्र शुरू हुआ है. छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश में स्वराज की शुरूआत की,उनके नाम पर अध्ययन केंद्र की शुरूआत होना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है. भारत की सामुद्रिक शक्ति को पहचानने वाले सबसे पहले छत्रपति महाराज थे. उन्होंने समुद्र पर ऐसे किले बनाए जिससे दुश्मन अंदर आ सकें. उनके जमाने में यहां अंग्रेज आने से डरते थे. जो सामरिक चिंतन छत्रपति महाराज करते थे, उसी का अध्ययन आज यहां पर होगा, यह बहुत खुशी की बात है.

| Delhi: Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "I am delighted that at JNU, a Centre for Studies on the Strategic Strength of Chhatrapati Shivaji Maharaj and a Centre for Marathi Language have been established. Chhatrapati Shivaji Maharaj initiated 'swarajya' in this… https://t.co/1zoETNyp9J pic.twitter.com/BK8SAWKdjR

मराठी भाषा पर कही ये बात

इसके अलावा कहा कि यह स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने का अनुरोध किया जाएगा, यह किसी तरह का गलत काम नहीं है पर भाषा को लेकर कोई विवाद या भाषा को लेकर किसी के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जब भी ऐसी कोई घटना हुई है, हमने सख्त कार्रवाई की है, अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, तो हम कार्रवाई करेंगे.

| Delhi: Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "It is natural that Marathi language will be requested for (to be spoken) in Maharashtra. This is not wrong. But any controversy over language, or manhandling anyone over the language will not be tolerated. We have taken… pic.twitter.com/5k0tTwkIZE

— ANI (@ANI) July 24, 2025