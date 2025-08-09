'हम जितवा देंगे 160 सीटें...', शरद पवार के दावे पर भड़के फडणवीस, बोले-अब क्यों खुलासा कर रहे हैं?
CM Devendra Fadnavis: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग के ऊपर वोटों के धांधली को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खुलासा किया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कुछ लोग मिले थे और उन्हें सीट जिताने का प्रस्ताव दिया था. उनके इस खुलासे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सवाल खड़ा किया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 09, 2025, 09:12 PM IST
Sharad Pawar: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग के ऊपर वोटों के धांधली को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. देश की सियासत में चुनाव आयोग को लेकर माहौल गरमा गया है. जहां एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है. अब हलचल महाराष्ट्र की सियासत में भी होने लगी है एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खुलासा किया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले दो लोगों ने उनसे संपर्क किया था और विपक्ष को 288 में से 160 सीटें जीतने में मदद करने का प्रस्ताव दिया था. इस पर प्रदेश के मुखिया देवेंद्र फडणवीस ने उनपर सवाल खड़ा किया है. 

सीएम ने साधा निशाना
शरद पवार पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने कहा कि पवार ये खुलासा अब क्यों कर रहे हैं? इससे पहले उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों का कभी समर्थन नहीं किया था. साथ ही साथ कहा कि चाहे कुछ भी हो, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और राहुल गांधी ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सलीम-जावेद की पटकथा जैसी लगती हैं और अब पवार भी उसी नक्शे कदम पर चल पड़े हैं. उनकी कहानी भी पटकथा लगती है.

शरद पवार ने किया था दावा
दरअसल, शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में उनसे मिले थे और दावा किया था कि वे उन्हें 160 सीटों की गारंटी दे सकते हैं. उनके ऐसा कहने के बाद उन्होंने उन लोगों को राहुल गांधी से भी मिलवाया था, हालांकि राहुल गांधी और शरद पवार ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और कहा था कि यह हमारा रास्ता नहीं है. पवार ने ये भी कहा कि उस समय उन्हें चुनाव आयोग पर किसी भी तरह का संदेह नहीं था.

राहुल गांधी ने लगाया था आरोप
बीते 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटरों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है.राहुल गांधी ने कहा कि जितने वोटर महाराष्ट्र में पिछले पांच महीनों में जोड़े गए हैं उतने वोटर तो बीते 5 सालों में नहीं जुड़े थे. इसकी वजह से बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को काफी फायदा हुआ. साथ ही साथ उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है. 

About the Author
author img
अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

CM Devendra Fadnavis

