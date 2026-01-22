Advertisement
trendingNow13082433
Hindi Newsदेशपिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति..., देवेंद्र फडणवीस के दावोस दौरे पर संजय राउत ने कसा तंज, उद्धव गुट के नेता पर भड़कीं अमृता

'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', देवेंद्र फडणवीस के दावोस दौरे पर संजय राउत ने कसा तंज, उद्धव गुट के नेता पर भड़कीं अमृता

Devendra Fadnavis: उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के दावोस दौरे को लेकर कहा था कि वो पिकनिक मनाने गए हैं. उनके इस बयान पर सीएम की पत्नी ने पलटवार किया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 22, 2026, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', देवेंद्र फडणवीस के दावोस दौरे पर संजय राउत ने कसा तंज, उद्धव गुट के नेता पर भड़कीं अमृता

Amruta Fadnavis: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर हलचल मची रहती है, इन दिनों मुंबई के मेयर को लेकर चर्चाएं हैं, इसी बीच शिवसेना उद्धव गुट के लीडर संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के दावोस दौरे पर तंज कसा है, जिसपर उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि मेरे पति पिकनिक मनाने के लिए दावोस नहीं गए हैं, उन्होंने संजय राउत के बयान पर कहा कि मुझे कभी उनकी भाषा नहीं समझ आती है.

पिकनिक मनाने नहीं गए मेरे पति
मुंबई में एक इवेंट के दौरान अमृता ने मीडिया से बात करते हुए संजय राउत के बयान पर कहा कि मैं उनकी (राउत की) भाषा कभी नहीं समझ सकती. लेकिन मैं इतना कहूंगी कि जो पिकनिक पर जाता है, वह भारत और महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट लाने और रोजगार बढ़ाने के लिए रोज सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक कॉन्फ्रेंस और मीटिंग नहीं करता. इसलिए मुझे लगता है कि उनका यह बयान, उनके बाकी सभी बयानों की तरह, बेबुनियाद है.

हर राज्य के हेड की है ड्यूटी
WEF को एक इंटरनेशनल फोरम बताते हुए अमृता ने कहा कि दुनिया भर के लीडर अपने देशों पर चर्चा करने और बिजनेस के मौके तलाशने के लिए इस इवेंट में आते हैं. मेरा मानना ​​है कि वहां जाना भारत के हर राज्य के हेड की ड्यूटी है. इसके अलावा उन्होंने हाल के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में BJP की लीडरशिप वाली महायुति अलायंस के अच्छे परफॉर्मेंस का क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को दिया गया है. BJP 227 मेंबर वाली बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) में 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी.

Add Zee News as a Preferred Source

संजय राउत ने साधा था निशाना
इससे पहले उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मांग की थी कि दावोस जाने वाले लीडर्स के ट्रैवल का खर्च पब्लिक किया जाए. उन्होंने कहा था भारत के अलग-अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर दावोस में पिकनिक मना रहे हैं. दावोस कॉन्फ्रेंस भारतीज नजरिए से मजाकिया था. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Devendra Fadnavis

Trending news

'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
Assam News in hindi
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप