'खुद को भगवान समझते हैं...' CM शिवकुमार ने समर्थकों पर उछाला जूठा सेब, फूटा लोगों का गुस्सा- Video

DK Shivakumar Eating Apple And Throwing In Crowd Video: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो में मुख्यमंत्री एक सेब का टुकड़ा खाकर उसे नीचे खड़ी समर्थकों की भीड़ की तरफ उछालते हुए नजर आ रहे हैं.
इस घटना के सामने आने के बाद इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है, जहां लोग इसे सामंती सोच और जनता का अपमान बताकर मुख्यमंत्री की जमकर आलोचना कर रहे हैं. बता दें कि ये पूरा मामला मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र कनकपुरा के होराहल्ली गांव का बताया जा रहा है, जहां वे एक आधिकारिक दौरे पर पहुंचे थे. वहां उनके स्वागत के लिए समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी.
स्थानीय निवासियों और समर्थकों ने क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के सम्मान में एक बेहद विशाल 'गजमाला' तैयार की थी. ये अनोखी माला फूलों के साथ-साथ ताजे सेबों से बनाई गई थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि भव्य स्वागत से गदगद शिवकुमार उस विशाल माला से एक सेब तोड़ते हैं. इसके बाद वे उस सेब का एक टुकड़ा (बाइट) खुद खाते हैं और बचा हुआ आधा खाया सेब नीचे मौजूद समर्थकों की तरफ हवा में उछाल देते हैं. जैसे ही यह सेब नीचे गिरता है, समर्थकों के बीच उसे लपकने की होड़ मच जाती है.
डीके शिवकुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सेब का एक टुकड़ा खाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद वही सेब भीड़ की ओर फेंकते नजर आते हैं।#DKShivKumar #Karnataka #ViralVideo #ZeeNews pic.twitter.com/mrlNJU41M3
Zee News (@ZeeNews) June 9, 2026
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आया, यूजर्स ने मुख्यमंत्री के इस बर्ताव पर तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई लोगों ने इसे जनता का अपमान और सामंती मानसिकता का प्रतीक बताया है. सोशल मीडिया पर आ रही कुछ प्रमुख प्रतिक्रियाएं में लोगों ने सीएम की जमकर आलोचना की है. एक यूजर ने गुस्से में लिखा कि क्या डीके शिवकुमार खुद को कोई देवता समझते हैं? सेब को काटकर इस तरह प्रसाद की तरह लोगों में बांटना किस तरह का तर्क है?
एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, यह कोई नेतृत्व नहीं है, बल्कि सामंती सोच है. आधा खाया हुआ सेब भीड़ में फेंकना और लोगों का उसे पकड़ने के लिए भागना बेहद असहज और अपमानजनक दृश्य है. एक यूजर ने स्वास्थ्य के लिहाज से आपत्ति जताते हुए लिखा कि यह बहुत आपत्तिजनक है. अपने मुंह के बैक्टीरिया फैलाना और लोगों का उसे पकड़ने की कोशिश करना समझ से परे है.
जहां एक तरफ इस वीडियो को लेकर चौतरफा आलोचना हो रही है, वहीं मुख्यमंत्री के कट्टर समर्थकों का कहना है कि यह नेता और जनता के बीच के गहरे प्यार और आत्मीयता को दर्शाता है. समर्थक इसे प्रसाद की तरह देख रहे हैं. इस बीच, एक यूजर ने इस पूरे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा कि लगता है कर्नाटक में अगली बार चुनावी टिकट पाने की नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के उस एक बाइट वाले सेब को कैच करने की असली प्रतियोगिता चल रही थी. फिलहाल इस वीडियो ने कर्नाटक की राजनीति के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी पारा गर्मा दिया है.