Advertisement
trendingNow13094893
Hindi Newsदेशजल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 41 साल पुरानी घटना

जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 41 साल पुरानी घटना

Maharashtra News: एनसीपी के मर्जर को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस का बयान भी आ गया है. उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता तो अजित दादा हमें जरूर बताते, एक दिन पहले ही हमारी एक घंटा गपशप हुई थी. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Feb 02, 2026, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 41 साल पुरानी घटना

Devendra Fadnavis on NCP Merger: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पार के अचानक निधन के बाद राज्य की सियासत एक बार फिर देशभर में चर्चा का विषय बन गई. एनसीपी शरद पवार गुट ने दावा किया बहुत जल्द दोनों एनसीपी एक होने वाली थीं, इसको लेकर अजित पवार कई बैठकें कर चुके थे और मर्जर के ऐलान की तारीख भी तय हो चुकी थी. हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन सब दावों को खारिज करते हुए कहा कि अगर दोनों पार्टियों के विलय पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंची होती तो अजीत दादा हमें इस बारे में जरूर सूचित करते. इस दौरान सुनेत्रा पवार के जल्दबादी में किए गए शपथ समारोह से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने 1984 की एक घटना का जिक्र कर दिया.  

अजित दादा हमें जरूर बताते

मुख्यमंत्री का यह बयान एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार के उस दावे के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के घोषणा के लिए 12 फरवरी की तारीख तय कर ली गई है. देवेंद्र फडणवीस ने कहा,'अगर विलय पर बातचीत अंतिम चरण तक पहुंच गई होती, तो अजीत दादा हमें जरूर बताते ... वे हमारी सरकार में हैं और बिना हमसे जानकारी लिए क्या फैसला लेते? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके और शरद पवार के बीच क्या बातचीत हुई. जहां तक ​​हमारी बात है, हमें विलय के बारे में कोई जानकारी नहीं है.'

कुछ लोग भ्रम पैदा करना पसंद करते हैं

मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा,'अगर अजीत पवार विलय पर चर्चा कर रहे थे, तो क्या उन्होंने भाजपा को विश्वास में लिए बिना ऐसा किया होता? दूसरा, मान लीजिए कि वे ऐसी चर्चा कर रहे थे, तो क्या वे सरकार में स्थिर स्थिति में रहते हुए एनडीए से बाहर निकलने के लिए ऐसा कर रहे थे? कुछ लोग भ्रम पैदा करना पसंद करते हैं और फिर भ्रम को बढ़ाने के लिए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं.' फडणवीस ने कहा,'सभी जानते हैं कि अजीत दादा और मेरे बीच ऐसा रिश्ता था कि वे मुझसे सब कुछ साझा करते थे. यहां तक ​​कि उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से एक दिन पहले भी हम दोनों एक घंटे तक साथ बैठकर गपशप करते रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

इंदिरा गांधी का क्यों दिया हवाला?

अजित पवार के देहांत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को जल्दबाजी में डिप्टी सीएम बनाए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए फडणवीस ने कहा,'जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब कांग्रेस ने उनके अंतिम संस्कार से पहले ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित करने का निर्णय लिया था.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Devendra FadnavisAjit Pawar

Trending news

जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Devendra Fadnavis
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
budget 2026
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...
Union Budget 2026
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
Pakistan
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
Himanta Biswa Sarma
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
West Bengal news
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
crime news
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
Maharashtra
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
Jammu Kashmir
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
जाने से पहले फडणवीस को क्या बताकर गए थे अजित पवार? NCP विलय की अटकलों पर बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
जाने से पहले फडणवीस को क्या बताकर गए थे अजित पवार? NCP विलय की अटकलों पर बोले फडणवीस