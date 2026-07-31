/अन्नाभाऊ साठे शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का CM फडणवीस ने किया भूमिपूजन, 302 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक रिसर्च सेंटर

Maharashtra News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मुंबई के घाटकोपर स्थित चिरागनगर में स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) की ओर से विकसित किए जाने वाले लोकशाहीर साहित्यरत्न अन्नाभाऊ साठे शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमिपूजन किया.
करीब 302 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह संस्थान अनुसंधान, प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक तकनीक के माध्यम से अन्नाभाऊ साठे के साहित्य और विचारों को देश-दुनिया तक पहुंचाने का केंद्र बनेगा.
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले, मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा, आशीष शेलार, संजय शिरसाट, विधान परिषद के उपसभापति सचिन अहीर, मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े, सांसद संजय दिना पाटिल, विधायक राम कदम, दिलीप लांडे, मिहिर कोटेचा, कालिदास कोळंबकर, प्रसाद लाड समेत कई जनप्रतिनिधि और अन्नाभाऊ साठे के परिजन मौजूद रहे.
एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर ने कहा कि अन्नाभाऊ साठे की जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी कर्मभूमि में इस परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि यह संस्थान केवल एक भवन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, शोध, प्रशिक्षण और कौशल विकास का केंद्र होगा, जो नई पीढ़ी को अन्नाभाऊ साठे के विचारों और साहित्य से जोड़ेगा.
उन्होंने बताया कि करीब दो एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इस परियोजना के पहले चरण में 20 मीटर ऊंची अन्नाभाऊ साठे की कांस्य प्रतिमा, उनकी प्रसिद्ध कृति ‘फकीरा’ पर आधारित दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक प्रतिकृति, अत्याधुनिक पुस्तकालय, शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र, कौशल विकास केंद्र, यूपीएससी और एमपीएससी अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शन केंद्र, डिजिटल ऑडियो-वीडियो गैलरी और बच्चों के लिए डिस्कवरी ज़ोन विकसित किए जाएंगे.
डॉ. कल्याणकर ने कहा कि आधुनिक तकनीक के जरिए अन्नाभाऊ साठे के विचारों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने और युवाओं को प्रेरित करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन एसआरए ने 246 पात्र परिवारों के सम्मानजनक पुनर्वास का निर्णय लिया. पुनर्वास प्रक्रिया में लोगों की पसंद का ध्यान रखा गया और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर भी लगाए गए.
उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र परिवार के साथ अन्याय नहीं होगा. साथ ही कहा कि एसआरए मुंबई में कई अभिनव पुनर्वास परियोजनाओं पर काम कर रहा है और राज्य सरकार की नीतियों तथा जनसहभागिता के सहयोग से भविष्य में पुनर्वास क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित किए जाएंगे.