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अन्नाभाऊ साठे शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का CM फडणवीस ने किया भूमिपूजन, 302 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक रिसर्च सेंटर

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में लोकशाहीर साहित्यरत्न अन्नाभाऊ साठे शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान परियोजना की भूमिपूजा की. इस भवन को बनाने में करीब 302 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

Written ByAshwini Kumar Pandey
Published: Jul 31, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:55 PM IST
अन्नाभाऊ साठे शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का CM फडणवीस ने किया भूमिपूजन, 302 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक रिसर्च सेंटर

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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