'6 महीने के अंदर शादी जरूर कर लेना', सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों से सीएम हिमंता ने क्यों कहा ऐसा; इस बात की जताई चिंता

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में 1,694 सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया. इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से कहा कि जिनकी भी नौकरी लग रही है, उनके अभिभावक अपने बच्चे की शादी 6 महीने के भीतर कर दें. हालांकि, उन्होंने इस दौरान इसकी वजब भी बताई.
Assam CM Himanta Biswa Sarma: चुनावी राज्य असम में सीएम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 1,694 सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया. नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम गुवाहाटी के ज्योति-बिष्णु सभागार में आयोजित किया गया था. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद सीएम सरमा ने लोगों को संबोधित किया और अभिभावकों से एक खास आग्रह किया, जिसको सुनकर लोग हंसने लगे.
दरअसल, हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि बेरोजगार लोगों के लिए शादी न करने के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन नियुक्ति पाने वालों को छह महीने के भीतर शादी कर लेनी चाहिए. कहा कि मैं यहां उपस्थित अभिभावकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वे किसी भी तरीके से छह महीने के भीतर अपने बच्चों के लिए शादी की व्यवस्था करा लें. सीएम ने कहा कि शादी न करने का चलन हमारी जनता को संख्यात्मक रूप से कमजोर बना रहा है.
देर से शादी करने वालों क्या कहा?
असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा जीवन का एक सबक साझा करते हुए कहा कि देर से शादी करने के कारण हमारे समुदाय के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; वे पाते हैं कि उनके बच्चे उनके सेवानिवृत्ति के समय भी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं. इतना ही नहीं सीएम सरमा ने असमिया समुदाय से 30 वर्ष की आयु के बाद शादी करने की मानसिकता से बाहर निकलने का आग्रह किया.
'कई समुदाय के लोग 12 बच्चे भी पैदा कर रहे'
सीएम सरमा ने कहा कि देश के कुछ समुदाय ऐसे हैं, जिनके परिवार में एक शख्स के 12-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं और हमारे असमिया समुदाय में एक भी बच्चा पैदा नहीं होता. सीएम ने इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों से पूछा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यहां स्थापित होने वाले सेमी-कंडक्टर उद्योगों में कौन काम करेगा? अगर हमारे बच्चे नहीं होंगे, तो हमारे धर्म की नेतृत्व कौन करेगा. यह सब जनसंख्या विज्ञान से जुड़ा हुआ है.
गौरतलब है कि सीएम हिमंता बिस्वा सरमा इससे पहले असम में सांख्यिकी में तेजी से हो रहे बदलाव को लेकर कई बार चिंता जता चुके हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया था कि असम की मूल आबादी को घटते परिदृश्य और अपनी ही भूमि में संभावित हाशिए पर धकेल दिए जाने का सामना करना पड़ रहा है.
'पांच साल में 1.5 लाख लोगों को मिली सरकारी नौकरी'
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि गत पांच सालों में असम सरकार ने 1,58,373 लोगों की भर्ती की है. पिछले पांच वर्षों में भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या पहले कभी नहीं देखी गई. असम में अभी भी इंजीनियरों की कमी है. चुनाव तिथि की घोषणा से पहले और नियुक्तियां की जाएंगी.
