कांग्रेस सांसद के बेटे नहीं हैं भारतीय....सीएम हिमंत के दावे ने उड़ाए होश, क्यों कहा अभी तो बस शुरुआत है?

CM Himanta Biswa Sarma: पहलगाम हमले के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजा गया है. इसी बीच असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को पर एक बड़ा हमला किया है. सरमा ने दावा किया है कि मेरे पास सबूत हैं कि गौरव गोगोई के बेटे और बेटी भारतीय नागरिक नहीं हैं. हम जांच कर रहे हैं कि उन्होंने वहां (पाकिस्तान) 15 दिनों तक क्या किया. इससे पहले सरमा ने गौरव गोगोई से सोशल मीडिया पर कई सवाल पूछा था. जानिए उन्होंने आज क्या कुछ कहा.

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई पर्यटन स्थल नहीं है, यह केवल आतंकवादियों का अड्डा है. यह 100 प्रतिशत पुष्टि है कि वह वहां गए थे, लेकिन उन्होंने 15 दिनों में वहां क्या किया? रॉबर्ट वाड्रा और गौरव गोगोई को भारत से ज्यादा पाकिस्तान की चिंता है. इस बयान के के पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और कहा था कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि असम के एक सांसद के नाबालिग बच्चे अब भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन यह तो बस शुरुआत है. अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है.

Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "I have evidence that Gaurav Gogoi's son and daughter are not Indian citizens. We are examining what he did there (Pakistan) for 15 days. There is no tourism place in Pakistan; it is only a terrorist adda. It is 100 per cent confirmed that he… pic.twitter.com/IPGy3xYl8S

