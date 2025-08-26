DNA: हिमंता का टारगेट..दंगाइयों का इलाज- 'बुलेट'! धुबरी बना था सामुदायिक हिंसा का गवाह, कैसे कम हुई हिंदुओं की आबादी?

DNA Analysis: DNA में आज हम सबसे पहले दुर्गा पूजा पर असम सरकार के शूट एट साइट वाले ऑर्डर का विश्लेषण करेंगे.असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दुर्गा पूजा पर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है. यानी नवरात्रि में तनाव फैलाने की साजिश करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिये गए हैं. शायद हमारे देश में ये पहला मौका है जब किसी हिंदू पर्व को ध्यान में रखते हुए शूट एट साइट का आदेश दिया गया है. अब सवाल ये है, कि ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या ये आदेश पूरे असम के लिए है या किसी खास क्षेत्र के लिए? इसके बारे में जानने से पहले आपको असम के सीएम का ये बयान सुनना चाहिए.

ये बयान सिर्फ 10 सेकेंड का है. लेकिन इसका असर पूरे देश पर पड़ना तय है. इसपर राजनीतिक और सांप्रदायिक विवाद की शुरुआत भी हो चुकी है. यहां हम एक बात जरूर साफ करना चाहते हैं. आपने अगर सीएम हिमंता बिस्वा सरमा का बयान ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने एक बात कही. वो बात ये थी कि शूट एट साइट का आदेश सिर्फ धुबरी के लिए है, पूरे असम के लिए नहीं. देश के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि हिंदू त्योहार की सुरक्षा के लिए देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया हो और इसी वजह से कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

पहला सवाल ये है कि आखिर दुर्गा पूजा के लिए इतना सख्त आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी. क्या हिंदू त्योहारों पर बार बार फैलते सामुदायिक तनाव की वजह से इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा या फिर आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अब शूट एट साइट के ऑर्डर से ही हिंदू त्योहारों की सुरक्षा होगी. कड़ी सुरक्षा और पुलिसवालों के बीच त्योहार मनाना क्या हिंदुओं के लिए NEW NORMAL बना दिया गया है. इस मुद्दे पर भी लोगों की राय आपके सामने रखेंगे हर डीटेल के साथ इस सवाल का विश्लेषण करेंगे लेकिन सबसे पहले उस धुबरी की बात करते हैं. जिसके लिए असम के मुख्यमंत्री को शूट एट साइट जैसा ऑर्डर जारी करना पड़ा.

इसी वर्ष जून के महीने में असम का धुबरी सामुदायिक तनाव का गवाह बना था. धुबरी के एक हनुमान मंदिर में किसी अज्ञात शख्स ने बीफ के टुकड़े फेंक दिए थे. जिसके बाद स्थानीय हिंदू समुदाय नाराज हो गया था. धुबरी के बड़े बाजार को बंद कर दिया गया था और पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई थीं. जिसके बाद प्रशासन ने धुबरी में बड़े पैमाने पर पुलिस और सुरक्षाबलों की तैनाती की थी.

मंदिर को अपवित्र करने की इस कथित कोशिश के साथ ही साथ असम में घुसपैठियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का भी सबसे बड़ा एपिसेंटर धुबरी ही बना हुआ है. पिछले ही महीने यानी जुलाई में अतिक्रमण हटाने गई एक टीम पर अवैध रूप से रह रहे लोगों ने हमला भी कर दिया था. इस हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी घायल भी हो गए थे. हम आपको बता दें कि आबादी के लिहाज से धुबरी में बड़े बदलाव भी हुए हैं. ये बदलाव समझने के लिए आपको धुबरी में हिंदू आबादी के आंकड़े बेहद गौर से देखने चाहिए.

वर्ष 1951 में धुबरी में हिंदू आबादी 43.5 प्रतिशत थी लेकिन वर्ष 2001 की जनगणना में असम के इस जिले में हिंदू आबादी घटकर 24.78 प्रतिशत तक आ गई थी. जब वर्ष 2011 में जनगणना की गई तो धुबरी में हिंदू आबादी19.92 प्रतिशत पर आ गई थी. वर्ष 2001 से 2011 के बीच धुबरी में हिंदू आबादी तकरीबन 5 प्रतिशत घटी और मुस्लिम आबादी में इतनी ही बढ़ोतरी हुई धुबरी में मुस्लिम आबादी 74.3 प्रतिशत से बढ़कर 79.67 प्रतिशत हो गई. यानी आजादी के बाद जिस धुबरी में हिंदू बहुसंख्यक थे. वहां आज मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं. कई अध्ययन बताते हैं कि धुबरी में हुए इस डेमोग्राफिक बदलाव की वजह मुस्लिमों की उच्च जन्म दर के साथ ही साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ भी है.

आज की खबर भले ही असम के धुबरी से जुड़ी हो लेकिन ये मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य के किसी एक जिले तक सीमित नहीं है. पिछले कुछ वक्त में एक ऐसा पैटर्न सामने आया है. जो बताता है कि हिंदू त्योहारों पर साजिशन हिंसा की जा रही है और ऐसे आरोप भी लग रहे हैं. जहां समुदाय विशेष की आबादी बढ़ती है. वहां हिंदू त्योहारों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं. जिन लोगों ने जी न्यूज के कैमरे पर अपनी राय रखी उनमें से कुछ ने साफतौर पर कहा जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं या आबादी का अनुपात तकरीबन एक जैसा है. वहां हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है. इसी वजह से हमने इन दावों या यूं कहें कि आरोपों को रिसर्च के तराजू पर तोला ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और आप भी समझ पाएं कि आबादी और हिंसा का कनेक्शन बताते ये आरोप आखिर कितने ठोस हैं.

वार्ष्णेय-विल्किंसन का शोध कहता है जब भारत में हिंदू और मुस्लिम त्योहार एक दिन पड़ते हैं तब दंगे या सामुदायिक हिंसा की संभावना बढ़ जाती है. इस रिसर्च में ये भी कहा गया है जिन जिलों में मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत से ज्यादा है. वहां दंगों की संभावना तकरीबन 3 गुना बढ़ जाती है. हम आपको बता दें कि आज देश के 110 जिलों में मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत से ज्यादा है. यानी अध्ययन के मुताबिक ये वो जिले हो सकते हैं जहां दंगे होने की आशंका दूसरे जिलों के मुकाबले ज्यादा है. शायद इन आंकड़ों से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि हिंदू त्योहारों पर हिंसा की वजह क्या हो सकती हैं. जैसा कि हमने आपको बताया था कि हिंदू त्योहारों पर हिंसा का एक खास पैटर्न पिछले कुछ वक्त में सामने आया है. इस पैटर्न को भी आपके सामने डीकोड करेंगे लेकिन उससे पहले आपको ये समझना चाहिए आखिर वो कौन से हालात होते हैं जिनमें कोई सरकार शूट एट साइट जैसा सख्त ऑर्डर दे सकती है.

शूट एट साइट का ऑर्डर उन हालात में दिया जा सकता है. जब बड़ी तादाद में लूटपाट या हिंसा जैसी घटनाएं होने लगें अगर देश के नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो ऐसी स्थिति में भी कोई सरकार शूट एट साइट का आदेश दे सकती है. अगर भीड़तंत्र या हिंसा को रोकने में पुलिस के सभी विकल्प कमजोर साबित हों तो ऐसे हालात में शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जा सकता है. अगर किसी धर्म के पर्व या त्योहार पर सामुदायिक तनाव फैल जाए तब भी पुलिस को शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जा सकता है. इसी चौथे प्रावधान का प्रयोग करते हुए असम की हिमंता सरकार ने धुबरी में शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है ताकि दुर्गा पूजा के आयोजन में कोई व्यवधान ना पड़े किसी किस्म की सामुदायिक हिंसा ना हो पाए लेकिन राजनीतिक हलकों में इस फैसले की आलोचना हो रही है.

राजनीतिक विरोधी भले ही शूट एट साइट पर सवाल उठाएं लेकिन ये भी एक सच है कि पिछले कुछ वक्त में हिंदू त्योहारों या आयोजनों पर दंगे या तनाव की घटनाएं बढ़ी हैं अब हम आपको हिंदू त्योहारों पर दंगों से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं ये आंकड़े आपको भी गौर से देखने चाहिए. अगर वर्ष 2024 की बात करें तो सबसे ज्यादा दंगे सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के फौरन बाद दंगों की 4 बड़ी घटनाएं हुईं. गणेश उत्सव के दौरान भी 4 बार सामुदायिक तनाव और हिंसा की खबरें आईं. रामनवमी पर हिंसा और सामुदायिक तनाव की 3 घटनाएं हुईं. CENTRE FOR STUDY OF SOCIETY AND SECULARISM की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में देश में सामुदायिक तनाव की 59 घटनाएं हुईं. जिनमें से 26 दंगे त्योहार या शोभा यात्रा के दौरान हुए थे.

अगर वर्ष 2022 और 2023 पर नजर डालेंगे तो ये आंकड़ा ज्यादा बड़ा नजर आएगा. वर्ष 2022 में ही हनुमान जयंती और रामनवमी की शोभा यात्राओं जैसे हिंदू त्योहारों के दौरान हिंसा का सिलसिला शुरु हुआ था. जब ये पैटर्न समझ में आया तो सरकार और सिस्टम जागा. जिसकी वजह से वर्ष 2024 में ऐसी घटनाओं में कमी आई लेकिन हिंदू त्योहारों पर हिंसा का ये सिलसिला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. हिंदू त्योहारों या धार्मिक आयोजनों पर हिंसा का सिलसिला अभी भी चल रहा है और अब जो दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तो बिल्कुल नई हैं. अब से कुछ ही घंटों पहले सामने आई हैं

गुजरात के वडोदरा में गणेशोत्सव की शोभा यात्रा पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अंडे फेंके. सोचिए गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर अंडे फेंकने का दुस्साहस किया गया. जबकि यूपी के बहराइच में गणपति की शोभा यात्रा पर पटाखे फेंके गए थे.यात्रा में शामिल हिंदुओं ने इस हरकत का विरोध किया लेकिन श्रद्धालुओं का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने पटाखे फेंकने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की दोनों ही घटनाएं हिंदुओं की भावनाएं भड़काने वाली है. दोनों ही घटनाएं सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली हैं. इन दोनों घटनाओं के बाद वडोदरा से लेकर बहराइच तक हिंदू श्रद्धालुओं में नाराजगी है और तनाव की स्थिति बनी हुई है.

पिछले कुछ सालों से रामनवमी और हनुमान जयंती पर दंगे हो रहे थे. अब गणेशोत्सव की शोभायात्रा में भी तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. अब इसे साजिशन दंगों का पैटर्न नहीं तो और क्या कहा जा सकता है और शायद इसी वजह से दुर्गा पूजा के लिए असम की हिमंता सरकार को शूट एट साइट जैसा गंभीर कदम उठाना पड़ा है. हिंदूवादी संगठन इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसके विरोध में भी खड़े हो गए हैं. लोकतंत्र में सबको अपना विरोध जताने की स्वतंत्रता है लेकिन विरोध करने वालों को ये भी समझना चाहिए दंगा एक वायरस होता है और ये वायरस दंगाइयों की सोच से फैलता है. इसलिए अगर दंगाइयों को नहीं रोका गया तो ये वायरस पूरे समाज और देश को बीमार कर देगा.