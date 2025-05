कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि भड़के गए असम के CM, अब क्यों तेज हो गई जुबानी जंग?

Gaurav Gogoi News: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और गौरव गोगोई के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है. अक्सर देखा जाता है कि दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर तंज कसते रहते हैं एक बार फिर सरमा ने गौरव गोगोई को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की पाक लॉबी ने भूपेन कुमार बोरा की जगह एक पाकिस्तानी एजेंट को लाने के लिए सांठगांठ की, जिसके पूरे परिवार ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है.

राहुल गांधी पर कसा तंज

इसके अलावा कहा कि उन्होंने यह पद संभालने से पहले पाकिस्तान जाने की बात क्यों नहीं स्वीकार की? या पंचायत चुनावों के दौरान? राहुल गांधी ने कांग्रेस में पाकिस्तान-प्रेमियों को हमेशा बढ़ावा दिया हैं. उन्होंने असम कांग्रेस के लिए जो निर्णय लिया है, उसका खामियाज़ा पूरी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा. राहुल गांधी ने Rafale की खरीद का विरोध किया और असम कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया, जिनके पाकिस्तान से घनिष्ठ संबंध हैं.

Cong’s Pak lobby colluded to replace @INCAssam President @BhupenKBorah with a Pakistani Agent whose immediate entire family have surrendered Indian citizenship.

Why didn't he admit to visiting Pakistan before assuming this role? Or during Panchayat elections? pic.twitter.com/NWZ1MGekau

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 28, 2025