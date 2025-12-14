'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', मेसी के प्रोग्राम में हुए बवाल के बाद हिमंता बिस्वा सरमा ने CM को घेरा

Mamata Banerjee: स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के प्रोग्राम में हुए बवाल के बाद सियासी तकरार छिड़ गई है. इस बवाल के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मेसी से माफी मांगी थी. बवाल के लिए बीजेपी ने भी ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. इसी बीच अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कोलकाता में हुई गड़बड़ी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला किया है. इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

सीएम को किया जाना चाहिए गिरफ्तार

इस बवाल के बाद सरमा ने राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होने का आरोप लगाया और इवेंट को बर्बाद करने के लिए VIP कल्चर को जिम्मेदार ठहराया. साथ ही कहा कि जवाबदेही सबसे ऊपर से शुरू होनी चाहिए. इस बवाल के लिए राज्य के गृह मंत्री और सीएम को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. सीएम इवेंट ऑर्गनाइजर की गिरफ्तारी को सही नहीं ठहरा रहे थे.

सरमा ने की तुलना

दूसरे राज्यों में होने वाले बड़े पब्लिक इवेंट्स से तुलना करते हुए सरमा ने कहा कि बंगाल में भीड़ मैनेजमेंट में नाकामी सबसे अलग है. उन्होंने कहा कि ज़ुबीन गर्ग की मौत के बाद, गुवाहाटी की सड़कें तीन दिनों तक लगभग 10 लाख लोगों से भरी रहीं, लेकिन किसी हादसे की खबर नहीं आई. मेलोन के बाद का फंक्शन यहां शांति से हुआ वहां लगभग 50,000 लोग वहां गए,और किसी घटना की खबर नहीं आई.

बंगाल में होता है जुल्म

मुंबई में विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया और सब कुछ शांति से हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. वहां VIP कल्चर बहुत ज्यादा है. सरमा ने कहा कि इस घटना के बाद राज्य के नेताओं को खुद के बारे में सोचना चाहिए, उन्होंने कहा कि मेसी पूरी दुनिया के लिए एक आइडल हैं. ममता बनर्जी को खुद के बारे में सोचना चाहिए, बंगाल में हर दिन बेगुनाह लोगों पर जुल्म होता है, यह चिंता की बात है.