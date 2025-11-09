असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला अहम क्यों?

Gun licence for indigenous people of Assam: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने रविवार 9 नवंबर 2025 को ऐलान किया है कि राज्य सरकार फरवरी 2026 तक "कमजोर और दूरदराज" इलाकों में रहने वाले मूल निवासियों (Indigenous people) को फायर आर्म लाइसेंस का पहला बैच जारी करेगी. ये घोषणा राजनीतिक रूप से अहम है क्योंकि ये अगले साल मार्च-अप्रैल 2026 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुई है.

फरवरी से मिलना शुरू होगा लाइसेंस

कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सीएम सरमा ने कहा, "इस योजना के तहत लाइसेंस का पहला बैच फरवरी में दिया जाएगा. हमें फायरआर्म लाइसेंस के लिए बहुत सारे आवेदन मिले हैं. हम मौजूदा वक्त में आवेदनों की जांच कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि सरकार "बहुत चुनिंदा" तरीके से लाइसेंस जारी करेगी, और साफ किया कि हर इच्छुक शख्स को इजाजत नहीं दी जाएगी.

हर किसी को नहीं मिलेगी परमीशन

सीएम ने आगे कहा, "सरकार बहुत चुनिंदा लोगों को लाइसेंस देगी और हथियार रखने के इच्छुक सभी लोगों को इसकी परमीशन नहीं दी जाएगी." ये पहल असम कैबिनेट की तरफ से मई में एक खास योजना शुरू करने के फैसले के बाद की गई है, जिसके तहत "असुरक्षित और दूरदराज" इलाकों, खासकर बांग्लादेश बॉर्डर के पास, रहने वाले भारत के मूल निवासियों और इंडिजिनस नागरिकों को इजाजत दी गई है.

सीएम का तर्क

सरमा ने पहले इस कदम के पीछे के तर्क को समझाते हुए कहा था, "ये एक अहम और संवेदनशील फैसला है. धुबरी (Dhubri), नागांव (Nagaon), मोरीगांव (Morigaon), बारपेटा (Barpeta), साउथ सलमारा-मनकाचर (South Salmara-Mankachar) और ग्वालपाड़ा (Goalpara) जैसे जिलों में, जहां बांग्लादेशी मूल के मुसलमान बहुसंख्यक हैं, स्वदेशी लोग अल्पसंख्यक हैं और लगातार असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, खासकर बांग्लादेश में हाल की घटनाओं के मद्देनजर. ये स्वदेशी आबादी बांग्लादेश या अपने ही गांवों के भीतर से हमलों का शिकार हो सकती है,"

लाइसेंस देने में उदारता

सीएम ने आगे कहा कि ये फैसला असम के स्वदेशी लोगों की पहचान, जमीन और मातृभूमि - 'जाति, मति अरु भेटी' - की रक्षा के लिए भाजपा की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के हिसाब से है. उन्होंने यह भी कहा कि ये मांग 1985 से चली आ रही है, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया. सरमा ने कहा, "सरकार पात्र लोगों को लाइसेंस देने में उदारता बरतेगी, जो मूल निवासी (Original inhabitants) होने चाहिए और राज्य के संवेदनशील और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय के होने चाहिए."

अभी ये ऐलान क्यों?

साल 2026 में असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि इसका असर वोट पर पड़ सकता है. बीजेपी की कोशिश है कि राज्य के मूल निवासियों को आर्म लाइसेंस की सुविधा देकर उनका वोट अपने फेवर में किया जाए. अब ये ऐलान वोटों में कितना तब्दील होगा, इसके लिए चुनाव नतीजों का इंतजार करना होगा.