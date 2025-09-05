बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल; केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया जवाब

West Bengal Assembly News: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल है. विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप के साथ ही तीखी बहस देखने को मिली. वहीं विधानसभा में हुई एक घटना के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए पलटवार किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने सदन के अंदर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो सदन की गरिमा के खिलाफ थी. केंन्द्रीय मंत्री ने इस मामले न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की आलोचना की, बल्कि इसे लोकतंत्र पर हमला भी बताया.

बंगाल विधानसभा का मामला

दरअसल यह मामला तब शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाषण दे रही थीं. उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में रहने वाले बंगालियों के खिलाफ है और उन पर भाषाई आतंक चला रही है. उन्होंने कहा, 'मैं बंगालियों पर हो रहे अत्याचार के लिए भाजपा की निंदा करती हूं. बहुत जल्द एक समय आएगा जब बंगाल में भाजपा का एक भी विधायक नहीं बचेगा. जनता खुद यह सुनिश्चित करेगी. भाजपा की हार निश्चित है, क्योंकि बंगालियों के खिलाफ भाषाई आतंक फैलाने वाली कोई भी पार्टी बंगाल कभी नहीं जीत सकती.' उन्होंने इस दौरान बीजेपी को 'वोट चोर' और 'पूरी तरह से भ्रष्ट' पार्टी भी कहा.

विपक्ष के नेता को किया निलंबित

जब ममता बनर्जी बीजेपी पर इस तरह हमला बोल रही थीं तो विपक्ष के नेताओं ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया. इसी हंगामे के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया.

केंद्रीय मंत्री ने की कड़ी आलोचना

विधानसभा में हुई इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो कुछ हुआ, उसने उन सभी लोगों को चोट पहुंचाई है, जिनका लोकतंत्र पर भरोसा है. उन्होंने कहा, 'तीन दिन के इस विधानसभा सत्र में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बिना किसी वजह के निलंबित कर दिया गया. यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है,'

शेखावत ने ममता बनर्जी के भाषण को 'लोकतंत्र की हत्या' जैसा बताया. उन्होंने कहा, 'जब एक राज्य की मुख्यमंत्री सदन में खड़ी होकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करती हैं और जोर-जोर से नारे लगाती हैं, तो यह लोकतंत्र की हत्या का एक और उदाहरण है. उन्होंने कहा कि जनता यह सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी.