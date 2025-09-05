बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल; केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया जवाब
Advertisement
trendingNow12909408
Hindi Newsदेश

बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल; केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया जवाब

Gajendra Singh Shekhawat slam Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को को 'वोट चोर' और 'पूरी तरह से भ्रष्ट' पार्टी बताया. विधानसभा से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को निलंबित कर दिया गया. जहां इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या जैसा बताया.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल; केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया जवाब

West Bengal Assembly News: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल है. विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप के साथ ही तीखी बहस देखने को मिली. वहीं विधानसभा में हुई एक घटना के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए पलटवार किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने सदन के अंदर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो सदन की गरिमा के खिलाफ थी. केंन्द्रीय मंत्री ने इस मामले न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की आलोचना की, बल्कि इसे लोकतंत्र पर हमला भी बताया.

बंगाल विधानसभा का मामला
दरअसल यह मामला तब शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाषण दे रही थीं. उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में रहने वाले बंगालियों के खिलाफ है और उन पर भाषाई आतंक चला रही है. उन्होंने कहा, 'मैं बंगालियों पर हो रहे अत्याचार के लिए भाजपा की निंदा करती हूं. बहुत जल्द एक समय आएगा जब बंगाल में भाजपा का एक भी विधायक नहीं बचेगा. जनता खुद यह सुनिश्चित करेगी. भाजपा की हार निश्चित है, क्योंकि बंगालियों के खिलाफ भाषाई आतंक फैलाने वाली कोई भी पार्टी बंगाल कभी नहीं जीत सकती.' उन्होंने इस दौरान बीजेपी को 'वोट चोर' और 'पूरी तरह से भ्रष्ट' पार्टी भी कहा. 

विपक्ष के नेता को किया निलंबित
जब ममता बनर्जी बीजेपी पर इस तरह हमला बोल रही थीं तो विपक्ष के नेताओं ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया. इसी हंगामे के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय मंत्री ने की कड़ी आलोचना
विधानसभा में हुई इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो कुछ हुआ, उसने उन सभी लोगों को चोट पहुंचाई है, जिनका लोकतंत्र पर भरोसा है. उन्होंने कहा, 'तीन दिन के इस विधानसभा सत्र में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बिना किसी वजह के निलंबित कर दिया गया. यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है,'

शेखावत ने ममता बनर्जी के भाषण को 'लोकतंत्र की हत्या' जैसा बताया. उन्होंने कहा, 'जब एक राज्य की मुख्यमंत्री सदन में खड़ी होकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करती हैं और जोर-जोर से नारे लगाती हैं, तो यह लोकतंत्र की हत्या का एक और उदाहरण है. उन्होंने कहा कि जनता यह सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

west bengal assembly newsGajendra singh shekhawatMamata Banerjee

Trending news

बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
;