DNA: एक नहीं कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है आस्था से खिलवाड़?

DNA Analysis: अब हम, पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा की मूर्ति के सामने काबा और मदीना के गीत पर ममता बनर्जी की तालियों का DNA टेस्ट करेंगे मित्रों, जब भी दुर्गापूजा का जिक्र होता है तो दिमाग में पश्चिम बंगाल घूमने लगता है. वहां के पूजा पंडाल की भव्यता, पूजा की निष्ठा अतुलनीय है. पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान है. वर्ष 2021 में यूनेस्को ने वहां की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा था.

मगर उस ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान और सनातनियों की श्रद्धा के साथ वहां की सरकार खिलवाड़ कर रही है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनके विधायक दुर्गा पंडाल में खड़े होकर देश के सौ करोड़ हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रही है. जहां देवी स्तृति होनी चाहिए वहां पर इस्लामिक प्रतीकों का गान हो रहा है इसलिए आज हम पश्चिम बंगाल के दुर्गा पंडाल में महिला मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुए उस पाप का विश्लेषण करने वाले हैं, जिससे सनतनी बहुत अधिक आहत हैं.

मित्रो, नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक शुद्धता, पवित्रता और नियम-निष्ठा के साथ शक्ति की उपासना होती है. अभी जब नवरात्र चल रहा है तो कमोबेश हर हिंदू मां देवी की आराधना कर रहा है. लोग दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं, हिंदी में दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। देवी की अलग-अलग वंदना गाते हैं.

मगर कोलकाता के भवानीपुर में ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक ने दुर्गा पंडाल में मक्का-मदीना को याद कर गाना गाया है. विधायक का नाम मदन मित्रा है, जो एक्टर से विधायक बने हैं वो दुर्गा पंडाल में खड़े होकर सुर ताल के साथ जो गा रहे हैं, वो ना तो दुर्गा चलीसा में कहीं है और ना ही देवी की कोई वंदना है. वो दुर्गा पंडाल में इस्लाम को याद कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ताली बजाकर उसे अनुमोदित कर रही हैं मदन मित्रा ने दुर्गा पंडाल में खड़े होकर कैसा पाप किया है, वो आपको सुनना चाहिए.

मां दुर्गा के सामने खड़े होकर मदन मित्रा बंगाल में कह रहे हैं कि उनके हृदय में काबा है, आंख में मदीना है. वो राग में गा रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झूम रही हैं ताली बजा रही हैं सोचिए ममता बनर्जी स्वयं एक महिला हैं दुर्गा पूजा में माँ देवी की ही आराधना होती है मगर मां दुर्गा के सामने गैर सनातनी प्रतीकों वाले शब्दों पर वो मगन हैं,ऐसा लग रहा है जैसे उनके सामने देवी की वंदना हो रही हो.

मित्रो, दुर्गा पंडाल में देवी स्तुति के बदले काबा और मदीना को याद करना कहीं से भी धर्मनिरपेक्षता नहीं कहा जा सकता है. इसे शत प्रतिशत मुस्लिम वोटबैंक को साधने का कुत्सित प्रयास और सनातन आस्था का अनादर भी कहा जाएगा. अगर मदन मित्रा के हृदय में काबा और आंखों में मदीना है तो उन्हें किसी मस्जिद में जाना चाहिए था. मगर जिस तरह से ममता बनर्जी के समर्थन से दुर्गा पंडाल में उन्होंने ये पाप किया है, उसे एक तरह से देश के सौ करोड़ हिंदुओं को उकसाने वाली साजिश भी कही जा सकती है.

मित्रो, ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर मदन मित्रा जैसे विधायक सनातियों का उपहास कर रहे हैं, तो उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी के विधायक ने दुर्गा पूजा के दौरान इस्लामी फरमान जारी कर दिया है. आमडांगा के तृणमूल कांग्रेस विधायक रफिकुर रहमान ने कहा है अपने क्षेत्र में दुर्गा पूजा आयोजकों से कहा है कि नमाज के वक्त पूजा मंडप के माइक बंद रखें.

टीएमसी विधायक का कहना है कि नमाज के वक्त माइक चालू रहने से नमाजियों को परेशानी होगी. स्थानीय मस्जिद कमेटी की तरफ से भी एक पत्र जारी कर कहा गया है कि नमाज के समय दुर्गा पूजा मंडप के माइक बंद रखने होंगे. बाकायदा इसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है सोचिए, नमाज साल में हर दिन होती है और नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का धार्मिक पर्व है लेकिन फिर भी टीएमसी के मुस्लिम नेता को परेशानी हो रही है.

सोचिए कि जो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की पहचान है, उसको कैसे प्रतिबंधित करने की बदमाशी हो रही है. एक तरफ नमाज के दौरान पूजा मंडल के माइक पर प्रतिबंध और दूसरी ओर दुर्गा पंडाल में देवी दुर्गा की आराधना के बीच इस्लामी प्रतीकों की बात हो रही है. तो प्रश्न है कि क्या ये सनातनियों की आस्था पर सांस्कृतिक आक्रमण नहीं है? वैसे हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पहले 2017 में ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा की जगह मोहर्रम को तरजीह दी थी.

तब ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा का विसर्जन इसलिए रोक दिया था क्योंकि उसी दिन मुहर्रम आ गया था. तब कोलाकात हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के निर्णय को रद्द करते हुए कहा था कि सरकार अपनी शक्ति की गलत प्रयोग कर रही है, उससे 3 साल पहले 2014 में मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद में दुर्गा पंडाल बनाने पर रोक लगा दिया गया था. 2023 में मुस्लिम बहुल इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगा दिया गया था मगर अपने कोर मुस्लिम वोट बैंक को तुष्ट करने के लिए ममता बनर्जी ने फिर से वही किया है, जो उन्हें पसंद है. जिसने करोड़ों हिंदुओं को आहत कर दिया है कारण बहुत स्पष्ट है अगले साल पश्चिम बंगाल में विधान सभा का चुनाव है.

पश्चिम बंगाल में 121 विधानसभा सीटें हैं, जिसपर 20 प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिम हैं 2021 में इनमें से 70 प्रतिशत सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी. पश्चिम बंगाल के 100 में 80 मुसलमान सीधे टीएमसी के वोट देते हैं. वोटबैंक की गणित इतनी मजबूत है कि सनातनियों की सांस्कृतिक आस्था को प्रतिकात्मक तौर पर चोट पहुंचाने का दुस्साहस रफिकुर रहमान भी कर रहे हैं. मदन मित्रा और स्वयं ममता बनर्जी भी कर रही हैं

मुसलमान वोटबैंक को साधकर रखने के लिए ममता बनर्जी अक्सर कुछ ऐसा करती हैं, जिससे वो तुष्ट रह सकें, कोलकाता के दुर्गापंडाल में उन्होंने यही किया इसीलिए बीजेपी कह रही है कि सनातन धर्म और सनातनी मान्यताओं को कुचलकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनना चाहती हैं. मित्रो, पश्चिम बंगाल में पूजा पंडालो को सरकारी फंडिंग मिलती है अगर दुर्गा पूजा में किसी दूसरे धर्म का प्रचार-प्रसार या गुणगान होता है तो ये संविधान के सेक्युलर स्ट्रक्चर पर प्रश्न खड़ा करता है. अगर सिर्फ हिंदू त्योहारों में धर्मनिरपेक्षता का प्रदर्शन होगा तो देश की सहिष्णुता एकतरफा बोझ बन जाएगी.