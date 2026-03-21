Advertisement
trendingNow13148628
Hindi Newsदेशबंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम..., कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार

'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार

Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद समागम के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर जनता के मतदान के अधिकार की रक्षा करेगी और इसे छीनने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 11:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोलकाता में नमाजियों से मिली ममता बनर्जी
कोलकाता में नमाजियों से मिली ममता बनर्जी

West Bengal Assembly Election 2026:  पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल इन दिनों काफी गरमाया हुआ है. अलग-अलग राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तीखे बयान लगातार सामने आ रहे हैं. इसी बीच शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के रेड रोड पहुंचीं, जहां उन्होंने नमाजियों को संबोधित किया. अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए शायरी के अंदाज में अपनी बात रखी. ममता ने कहा, 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है...' और साथ ही 'खुदी को कर बुलंद इतना…' जैसी पंक्तियों के जरिए संदेश दिया कि संघर्ष से पीछे हटने का सवाल नहीं है.

मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्पष्ट किया कि उनका मुख्य टारगेट बीजेपी को सत्ता से हटाना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत और भी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद समागम के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर जनता के मतदान के अधिकार की रक्षा करेगी और इसे छीनने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी.

 

Add Zee News as a Preferred Source

कोलकाता की सड़कों पर उमड़ी भीड़

ममता बनर्जी ने दृढ़ता के साथ कहा कि वे इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगी. साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल को निशाना बनाने वालों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और ऐसे लोगों के लिए सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया. उनके इस बयान को राज्य की राजनीति में बढ़ते तनाव और आगामी चुनावी माहौल के संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है. ईद-उल-फितर के मौके पर कोलकाता के रेड रोड पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की. इस अवसर पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बंगाल की सांझी संस्कृति और भाईचारे पर जोर दिया.

ईद और करवाचौथ में समान भाव

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल की पहचान ही आपसी सौहार्द और एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होने की परंपरा है. उन्होंने कहा, 'मैं आपके त्योहारों में शामिल होऊंगा और आप मेरे त्योहारों में शामिल होंगे यही बंगाल की संस्कृति है.' उन्होंने आगे कहा कि रमजान और दिवाली जैसे पर्व इस साझा विरासत के प्रतीक हैं, जहां सभी धर्मों के लोग एक-दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं. सूबे में एकता का संदेश देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'ईद और करवा चौथ जैसे अलग-अलग पर्वों में भी एक समान भाव दिखाई देता है. जिस चांद को हम ईद के लिए देखते हैं, उसी को हम करवा चौथ के लिए भी देखते हैं.'

राहत इंदौरी के शेर से साधा निशाना

अपने संबोधन में अभिषेक बनर्जी ने उन ताकतों पर भी निशाना साधा, जो समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश करती हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग लोगों को बांटने, उन्हें डराने या एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की सोच रखते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि समाज का ताना-बाना इतना कमजोर नहीं है. उन्होंने विश्वास जताया कि लोग एकजुट रहेंगे और किसी भी साजिश के आगे झुकेंगे नहीं. अभिषेक ने अपनी बात रखते हुए मशहूर शायर राहत इंदौरी का जिक्र किया और माहौल को एक अलग ही भावनात्मक रंग दे दिया. उन्होंने उनका प्रसिद्ध शेर सुनाते हुए कहा, 'किराएदार हैं, जमीन थोड़ी है, सबका खून है यहां की मिट्टी में शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है.'

यह भी पढ़ेंः असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Mamata BanerjeeWest BengalWest Bengal Election 2026Assembly Election 2026

Trending news

होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
Merchant Navy
होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
PM Modi
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
Rupali Chakankar Resignation
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
assam election 2026 Mamata Banerjee
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
RG Kar Medical College
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
Supreme Court News
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
Indian Army
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
General Manoj Naravane
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
Nashik Bhondu Baba
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
tata steel plant
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार