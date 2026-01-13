Advertisement
trendingNow13073258
Hindi Newsदेशचुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल, SIR पर भड़कीं ममता; बिहार का हवाला देकर दागे सवाल

'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता; बिहार का हवाला देकर दागे सवाल

सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर एसआईआर को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि EC ने BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल किया, सरनेम में गड़बड़ी होने पर शादीशुदा महिला वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए.

Written By  abhinav tripathi|Edited By: abhinav tripathi|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता; बिहार का हवाला देकर दागे सवाल

Bengal Politics: हाल के दिनों कथित कोयला घोटाला से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में I-PAC के ऑफिस पर छापेमारी की. इस छापेमारी के बाद से ही सियासी पारा हाई है. सीएम ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दिया था. इस बीच ममता बनर्जी ने SIR को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. सीएम ममता ने आरोप लगाया कि EC ने BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल किया, सरनेम में गड़बड़ी होने पर शादीशुदा महिला वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए.

दरअसल, हावड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि SIR के दौरान, EC ने उन शादीशुदा महिलाओं के नाम डिलीट कर दिए जिन्होंने सरनेम बदल लिया था. उन्होंने कहा कि CEC को जवाब देना चाहिए कि वह आधे वोटर्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं, यह तय कर सकते हैं कि सरकार कौन बनाएगा. 

'EC ने BJP के AI टूल्स का किया इस्तेमाल'

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि EC ने BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल किया जिससे SIR डेटा में नामों में गड़बड़ी हुई. उन्होंने पूछा कि बिहार SIR में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इजाज़त है, बंगाल में क्यों नहीं. SIR नियमों के अनुसार माइक्रो-ऑब्ज़र्वर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है, उन्हें सिर्फ़ बंगाल में तैनात किया गया है. 

सीएम ममता ने दावा किया कि EC व्हाट्सएप पर चल रहा है, हर दिन कई बार SIR नियम बदल रहा है. BJP वर्कर्स को बड़ी मात्रा में एन्यूमरेशन फॉर्म डिलीट करने के लिए ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. लॉजिकल गड़बड़ी ओरिजिनल SIR वेरिफिकेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं थी, बाद में जोड़ी गई. 

यह भी पढ़ें: 234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में जीत के लिए क्या है भाजपा का मास्टरप्लान?

सीएम ममता ने पूछे कई सवाल

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ममता ने कई चुनाव आयोग के सामने कई सवाल खड़े किए. सीएम ममता ने पूछा कि लोकतंत्र में जनता तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन यहां EC लोगों को चुनाव में वोट देने के अधिकार से ही वंचित कर रहा है. सीएम का आरोप है कि बीजेपी के बूथ लेवल के एजेंट तक नहीं है. यही कारण है कि बीजेपी सरकारी मशिनरी का इस्तेमाल कर रही है. 

सीएम ने ये दावा भी किया 

गौरतलब है कि सीएम ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि 54 एसआईआर के दौरान कम से कम 54 लाख नामों को हटाया गया है. हालांकि, बावजूद इसके चुनाव आयोग ने एक भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि किसका नाम वोटर लिस्ट से कटा है. सीएम ने यहां तक आरोप लगा दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ब्लैकमेल किया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: 'देश का संविधान और संस्थाएं खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

TAGS

Bengal politicsMamata Banerjee

Trending news

'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
Bengal politics
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
Odisha news
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
mumbai
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
Rahul Gandhi
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
Politics
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
MC Mary Kom News
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Jammu Kashmir
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
Shaksgam Valley
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
Jammu Kashmir
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी