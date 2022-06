West Bengal: बंगाल के विश्वविद्यालयों के चांसलर नहीं होंगे राज्यपाल, CM बनीं कुलाधिपति; फैसले को कैबिनेट की मंजूरी

Mamata Banerjee cabinet decision: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार की कैबिनेट ने राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों के ‘विजिटर’ पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वहीं मंत्रिपरिषद की इसी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. अब इसे लेकर जल्द ही राज्य विधानसभा में कानून पास किया जाएगा.

आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने जो बड़ा फैसला लिया है उसके तहत अब राज्यपाल का राज्य सरकार द्वारा संचालित यूनिवर्सिटियों पर होल्ड नहीं रहेगा. इस आदेश के तहत पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति अब राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री होंगी. बंगाल विधानसभा का सत्र 10 जून से शुरू हो रहा है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही इस विधेयक को विधानसभा की मंजूरी मिल जाएगी.

WB cabinet passes following decisions - CM Mamata Banerjee to replace Gov Jagdeep Dhankhar as Chancellor of state-aided universities under different departments like Health, Agriculture, Animal Husbandry & Minority Affairs Dept. This will have to be further passed in the Assembly

— ANI (@ANI) June 6, 2022