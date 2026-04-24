Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वह अपना ध्यान दिल्ली पर लगाएंगी. वो विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाकर केंद्र में भाजपा को खत्म कर देंगी. चौरंगी में बोलते हुए कहा कि याद रखें, आप हमें हरा नहीं सकते, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं. हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं. मैं बंगाल में पैदा हुई थी, और मैं इसी बंगाल में आखिरी सांस लूंगी. बंगाल में जीत हासिल करने के बाद मैं दिल्ली संभालूंगी. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

केंद्र में भाजपा को खत्म कर दूंगी

इसके अलावा कहा कि मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लाकर केंद्र में भाजपा को खत्म करूंगी. जबकि बंगाल में उनका खत्म होना तय है, BJP को दिल्ली से भी बाहर करना होगा, BJP के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम नोट कर लिए हैं.

अमित शाह ने किया पलटवार

उनके इस बयान पर अमित शाह ने हंसते हुए कहा कि यहां कुछ भी नहीं बचा है, वह दिल्ली कैसे आएंगी? मैं क्या कहूं? आगे कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री यह अफवाह फैला रही हैं कि अगर बंगाल में भाजपा आई तो बाहरी लोग शासन करेंगे, मैं दीदी को बताना चाहता हूं कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा, बंगाली मीडियम में पढ़ा-लिखा और बंगाली भाषी होगा. वह आपका भतीजा नहीं भाजपा का कार्यकर्ता होगा.

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कोई गुंडा नहीं देख पाएगा

साथ ही साथ कहा कि आज, मैं बंगाल की माताओं और बहनों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 5 तारीख को, BJP की सरकार बनने के बाद, रात के 1 बजे भी, एक छोटी लड़की स्कूटर लेकर निकलेगी. कोई गुंडा उसकी तरफ देख नहीं पाएगा.

खत्म हो जाएगा महा जंगल राज

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में BJP की भारी जीत का भरोसा जताया और कहा कि सत्ताधारी TMC का "महा जंगल राज" खत्म हो जाएगा. बंगाल में लंबे समय से दिख रही बदलाव की लहर पक्की हो गई है. कल BJP के लिए मिले सपोर्ट ने BJP की जीत की शुरुआत की है. जिस बंगाल में TMC ने अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को कुचला था, उस बंगाल में लोगों ने उस मंदिर को फिर से बनाया है. अब, दूसरे फेज में आपको लोकतंत्र के इस मंदिर पर हमारी जीत का झंडा फहराना होगा.

छुपने की नहीं मिलेगी जगह

इस वजह से अब TMC बहुत बुरी तरह बौखला गई है. कल रात भर वह अपने गुंडो को ताकत दे रही थी. मैं बंगाल की जनता से कहूंगा कि मत भूलिए यह क्रांति की धरती है, यह वीरों की धरती है. 4 मई को नतीजें आने के बाद TMC के गुंडों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा. कल पहले चरण के मतदान ने TMC के महांजगलराज के अंत का उद्घोष है. (ANI)