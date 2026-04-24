Advertisement
trendingNow13191138
Hindi Newsदेशबंगाल जीतने के बाद दिल्‍ली का रुख करेंगे, ममता की ललकार; शाह का पलटवार

'बंगाल जीतने के बाद दिल्‍ली का रुख करेंगे', ममता की ललकार; शाह का पलटवार

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद उनका अगला टारगेट दिल्ली है. एक सभा में बोलते हुए कहा कि आप हमें नहीं हरा सकते हैं. जिसपर अमित शाह ने पलटवार किया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 24, 2026, 02:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बंगाल जीतने के बाद दिल्‍ली का रुख करेंगे', ममता की ललकार; शाह का पलटवार

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वह अपना ध्यान दिल्ली पर लगाएंगी. वो विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाकर केंद्र में भाजपा को खत्म कर देंगी. चौरंगी में बोलते हुए कहा कि याद रखें, आप हमें हरा नहीं सकते, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं. हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं. मैं बंगाल में पैदा हुई थी, और मैं इसी बंगाल में आखिरी सांस लूंगी. बंगाल में जीत हासिल करने के बाद मैं दिल्ली संभालूंगी. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

केंद्र में भाजपा को खत्म कर दूंगी

इसके अलावा कहा कि मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लाकर केंद्र में भाजपा को खत्म करूंगी. जबकि बंगाल में उनका खत्म होना तय है, BJP को दिल्ली से भी बाहर करना होगा, BJP के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम नोट कर लिए हैं.

अमित शाह ने किया पलटवार

उनके इस बयान पर अमित शाह ने हंसते हुए कहा कि यहां कुछ भी नहीं बचा है, वह दिल्ली कैसे आएंगी? मैं क्या कहूं? आगे कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री यह अफवाह फैला रही हैं कि अगर बंगाल में भाजपा आई तो बाहरी लोग शासन करेंगे, मैं दीदी को बताना चाहता हूं कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा, बंगाली मीडियम में पढ़ा-लिखा और बंगाली भाषी होगा. वह आपका भतीजा नहीं भाजपा का कार्यकर्ता होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कोई गुंडा नहीं देख पाएगा

साथ ही साथ कहा कि आज, मैं बंगाल की माताओं और बहनों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 5 तारीख को, BJP की सरकार बनने के बाद, रात के 1 बजे भी, एक छोटी लड़की स्कूटर लेकर निकलेगी. कोई गुंडा उसकी तरफ देख नहीं पाएगा. 

खत्म हो जाएगा महा जंगल राज

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में BJP की भारी जीत का भरोसा जताया और कहा कि सत्ताधारी TMC का "महा जंगल राज" खत्म हो जाएगा. बंगाल में लंबे समय से दिख रही बदलाव की लहर पक्की हो गई है. कल BJP के लिए मिले सपोर्ट ने BJP की जीत की शुरुआत की है. जिस बंगाल में TMC ने अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को कुचला था, उस बंगाल में लोगों ने उस मंदिर को फिर से बनाया है. अब, दूसरे फेज में आपको लोकतंत्र के इस मंदिर पर हमारी जीत का झंडा फहराना होगा. 

छुपने की नहीं मिलेगी जगह

इस वजह से अब TMC बहुत बुरी तरह बौखला गई है. कल रात भर वह अपने गुंडो को ताकत दे रही थी. मैं बंगाल की जनता से कहूंगा कि मत भूलिए यह क्रांति की धरती है, यह वीरों की धरती है. 4 मई को नतीजें आने के बाद TMC के गुंडों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा. कल पहले चरण के मतदान ने TMC के महांजगलराज के अंत का उद्घोष है. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Election 2026

Trending news

'बंगाल जीतने के बाद दिल्‍ली का रुख करेंगे', ममता की ललकार; शाह का पलटवार
West Bengal Election 2026
'बंगाल जीतने के बाद दिल्‍ली का रुख करेंगे', ममता की ललकार; शाह का पलटवार
बंगाल में 92% वोटिंग, पिछले से 10 प्रतिशत उछाल क्‍या सत्‍ता पक्ष के खिलाफ जाता है?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 92% वोटिंग, पिछले से 10 प्रतिशत उछाल क्‍या सत्‍ता पक्ष के खिलाफ जाता है?
गिरवी रखी मार्कशीट, गेमिंग से जीते 5 लाख...राहुल मीणा कैसे बन बैठा अपराधी?
Rahul Meena Case
गिरवी रखी मार्कशीट, गेमिंग से जीते 5 लाख...राहुल मीणा कैसे बन बैठा अपराधी?
बंगाल में शांतिपूर्ण बंपर मतदान पर SC ने जाहिर की खुशी, कहा- लोकतंत्र मजबूत हुआ
CJI Surya Kant
बंगाल में शांतिपूर्ण बंपर मतदान पर SC ने जाहिर की खुशी, कहा- लोकतंत्र मजबूत हुआ
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
Pawan Khera
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
पहले चरण की 110 सीटें जीतने जा रहे...भय जा रहा-भरोसा आ रहा: बंगाल में शाह का दावा
West Bengal Election 2026
पहले चरण की 110 सीटें जीतने जा रहे...भय जा रहा-भरोसा आ रहा: बंगाल में शाह का दावा
धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
crime news
धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
बोट की सवारी, फोटोग्राफी का लुफ्त और… हुगली में PM मोदी ने बिताया समय
West Bengal elections 2026
बोट की सवारी, फोटोग्राफी का लुफ्त और… हुगली में PM मोदी ने बिताया समय
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
West Bengal Election 2026
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
West Bengal Election 2026
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?