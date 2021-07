PM Modi से मिलने पहुंचीं Mamata Banerjee, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात के लिए पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पीएम आवास पहुंच चुकी हैं. बंगाल चुनाव के बाद पीएम मोदी और सीएम ममता की पहली बार दिल्ली में औपचारिक मुलाकात हो रही है. जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी पीएम मोदी से बंगाल के लिए आर्थिक पैकेज और कोरोना वैक्सीन की मांग कर सकती हैं.

संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली दौरे पर पहुंचीं ममता बनर्जी ने इससे पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ (Kamalnath) और आनंद शर्मा (Anand Sharma) से मुलाकात की. तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख 2024 के लोक सभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में हैं.

ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, 'मेरे और ममता बनर्जी के राजनीतिक के साथ व्यक्तिगत संबंध भी हैं. चुनाव के बाद वो पहली बार दिल्ली आई हैं इसलिए मैं उनके निमंत्रण पर मिलने आया.'

Mamata Banerjee and I have close ties as we've worked together for years. I appreciate her for how she fought the recent polls and won. She's come to Delhi for 1st time after victory, so I came and had tea with her: Congress leader Anand Sharma in Delhi after meeting with WB CM pic.twitter.com/UDirIvngMw

— ANI (@ANI) July 27, 2021